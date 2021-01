12 gen 2021 17:43

"IL PORTABORSE" TWEET: "CONTE HA GIÀ PRONTO IL NOME DEL SUO PARTITO PERSONALE IN CASO DI VOTO. SI CHIAMERÀ 'INSIEME'" - IL VOLPINO DI PALAZZO CHIGI VUOLE CAPITALIZZARE IL CONSENSO FINCHÉ È IN TEMPO PER FAGOCITARE I VOTI DI PD E M5S – MA ZINGA E DI MAIO SARANNO DAVVERO DISPOSTI A SUICIDARSI, FAR NASCERE IL PARTITO DI CASALINO&TRAVAGLIO E LASCIARE IL PAESE IN MANO A SALVINI, PUR DI NON DARLA VINTA A RENZI?