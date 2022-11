28 nov 2022 12:25

"LA POSIZIONE DELLA SANTA SEDE È CERCARE LA PACE” - PAPA FRANCESCO CONFERMA GLI SFORZI DEL VATICANO PER UNA TREGUA TRA RUSSIA E UCRAINA: "LA DIPLOMAZIA DELLA SANTA SEDE È SEMPRE DISPOSTA A MEDIARE. HO ANCHE PENSATO DI FARE UN VIAGGIO A MOSCA E A KIEV. PERCHÉ NON NOMINO PUTIN? PERCHÉ NON È NECESSARIO” - IL CREMLINO: “SIAMO FAVOREVOLI ALLA MEDIAZIONE DEL VATICANO MA NELLA SITUAZIONE CHE ABBIAMO ORA DA PARTE DELL'UCRAINA, TALI INTERVENTI NON POSSONO ESSERE RICHIESTI"