''UN MINISTRO DELLA REPUBBLICA DEVE RIFERIRE IN PARLAMENTO. NON USARE IL TG1 PER CONFESSARE I SUOI RAPPORTI CON L'AMANTE, CHIEDERE SCUSA ALLA MOGLIE E MOSTRARE PUBBLICAMENTE LE RICEVUTE..."

GENNARO SANGIULIANO PIANGE DURANTE L'INTERVISTA AL TG1

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Vorrei capire se ieri sera abbiamo davvero assistito al confessionale di Sangiuliano in prima serata o è stata solo una grande allucinazione collettiva

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Rai 1 ha spostato "Affari tuoi" per fare "Affari suoi"

#Sangiuliano

Il Grande Flagello

@grande_flagello

Il falò di confronto al Tg1

#Sangiuliano

Le frasi di Osho

@lefrasidiosho

Vuoi vedè che la #Boccia è 'n'infiltrata de fanpage?

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 2

Selvaggia Lucarelli

@stanzaselvaggia

Non ci ha detto chi pagava per il vitto e l’alloggio della signora Boccia. #sangiuliano

Elisabetta Gallotti

@ElisabettaGall7

La prossima edizione di Temptation Island sarà ambientata a Montecitorio #Sangiuliano

Kαrlo? X.

@karlitos_x

#Sangiuliano che piagnucola, chiede scusa e parla del colloquio con #Meloni come quello tra Pinocchio e la Fata Turchina a cui promette di dire sempre la verità, è uno dei momenti più bassi della storia del giornalismo, della televisione e della politica italiana.

Vergognoso!

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 3

Nino Cartabellotta

@Cartabellotta

Un Ministro della Repubblica deve riferire in Parlamento.

Non usare il #TG1 per confessare i suoi rapporti personali con la #Boccia, chiedere scusa alla moglie e mostrare pubblicamente le ricevute

#Sangiuliano

Vitalba Azzollini

@vitalbaa

Il canone Rai, cioè i nostri soldi, usati per assolvere (scagionare?) un ministro, il quale si dovrebbe solo dimettere non foss’altro per l’ignoranza circa il rilievo giuridico dell’aver consentito l’accesso, a riunioni ed altro, di una persona non avente titolo a parteciparvi.

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 7

riccardo cucchi

@CucchiRiccardo

Sono sconcertato.

Da giornalista che ha lavorato in Rai e da cittadino.

Non credevo fosse possibile che il #Tg1 si prestasse ad un'intervista del genere.

Né che un Ministro della Repubblica potesse rilasciarla.

Stiamo confondendo i reality con l'informazione.

#Sangiuliano

Elisabetta Gallotti

@ElisabettaGall7

Quando si diceva che la #Meloni aveva un problema di classe dirigente non ci aspettavamo questo disastro #Sangiuliano_DIMETTITI

Elisabetta Gallotti

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 4

@ElisabettaGall7

Prima si fanno i c…i loro pavoneggiandosi in giro con l’amante, poi, beccàti, vanno in tv a frignare che loro non possono rinunciare alla moglie (“la persona più importante della mia vita”). Fenomeno, usa il cervello, non l’altro organo! #Sangiuliano_DIMETTITI

Matteo G.P. Flora

@lastknight

E comunque, possiamo sdoganare il fatto che la loro famiglia tradizionale è quella con l’amante?

Così non ci pensiamo più.

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 6

Il Grande Flagello

@grande_flagello

E anche oggi le famiglie tradizionali sono quelle degli altri

#Sangiuliano #Boccia

cicciorosina

@cicciorosina

un ministro di qualsiasi altro governo Sallusti lo avrebbe asfaltato, capezzone demolito, senaldi incenerito, dragoni surclassato, del debbio dilaniato, bocchino squartato ma soprattutto porro e max del papa l'avrebbero cucinato

Il rutto sovranista

@ilruttosovrano

Sangiuliano: "Come si fa a chiedere le mie dimissioni quando ci sono altri ministri che hanno situazioni molto più complicate della mia?", vero Santanchè, Sgarbi, Delmastro eccetera?

Praticamente Sangiuliano ha confermato che fa parte di un governo di merda.

MARIA ROSARIA BOCCIA E GENNARO SANGIULIANO - VIGNETTA BY NATANGELO

ApocaFede

@DrApocalypse

Meloni deve avergli detto “ora tu vai in televisione e ti umili in prima serata al Tg1”.

Perché se no davvero non si spiega questo suicidio politico, culturale, socioantropologico, comunicativo, professionale e privato a cui si è sottoposto #Sangiuliano.

Non trova spiegazioni

M49

@M49liberorso

Giorgia #Meloni: "Noi stiamo facendo la storia. Più che la storia a me sembra che stiano facendo la commedia

Cristiana Alicata

@crialicata

Comunque l’errore qui è di Meloni.

Se è vero che si è dimesso e lei ha respinto le dimissioni. avrebbe dovuto accettare le dimissioni e levarselo dalla vista.

Ora è lei a prendersi la responsabilità di questa farsa che mortifica le istituzioni e la cultura italiana.

#Sangiuiliano

meme sul caso gennaro sangiuliano maria rosaria boccia 5

zuccheriNo

@l_patrizia

Penso alla moglie di Sangiuliano.

Almeno lei, volendo, può lasciarlo. Noi no. A quanto pare.

Sofy La Topa

@DarkLadyMouse

A me non preoccupa tanto che la Boccia abbia ricevuto documenti riservati del G7 quanto mi terrorizza che passino per le mani di Sangiuliano.

magdalena

@mpignatiello

"Come si fa a chiedere le mie dimissioni quando ci sono altri ministri che hanno situazioni molto più complicate della mia?" Praticamente è una gara a chi fa più schifo.

#Sangiuliano

GENNARO SANGIULIANO INTERVISTA AL TG1 - MEME BY 50 SFUMATURE DI CATTIVERIA

mesmeri

@mesmeri

Maria Rosaria Boccia ha proprio detto “hai pestato i piedi alla puttana sbagliata”.

Dario P.

@masqliddo

Secondo me la #Boccia è talmente scaltra che alla fine scopriremo che non gliel'ha neppure data.. Masterclass.

#Sangiuliano #5settembre #Montecitorio #Pompei

ApocaFede

@DrApocalypse

Domani mi aspetto uguale intervista del Tg1 alla dottoressa Boccia. Quella cosa chiamata “diritto di replica”

