"PUTIN PUÒ ESSERE PERICOLOSO SE MESSO CON LE SPALLE AL MURO" – SECONDO IL DIRETTORE DELLA CIA BURNS “MAD” VLAD “DEVE ESSERE PREOCCUPATO, NON SOLO PER L'UCRAINA, MA ANCHE PER QUELLO CHE SUCCEDE IN CASA SUA” - MISTERIOSI DRONI SUI GIACIMENTI DI GAS DANESI NEL MARE DEL NORD. FORSE SONO STATI LANCIATI DA UNA NAVE O DA UN SOTTOMARINO – IL PRESIDENTE BIELORUSSO LUKASHENKO, ALLEATO DI PUTIN, ACCUSA L’UCRAINA DI “PROVOCAZIONI” AL CONFINE…

Da repubblica.it

vladimir putin

Il presidente russo, Vladimir Putin, può essere "abbastanza pericoloso e sconsiderato se viene messo con le spalle al muro". Lo ha detto in un'intervista alla CBS il direttore della Cia, William Burns, secondo il quale il leader russo "deve essere preoccupato, non solo per quanto sta accadendo sul campo di battaglia in Ucraina, ma anche per quello che succede in casa sua e quello che sta accadendo a livello internazionale".

william burns

IL PRESIDENTE BIELORUSSO LUKASHENKO ACCUSA L'UCRAINA: "PROVOCAZIONI AL CONFINE CON 15 MILA SOLDATI"

Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko ha accusato la vicina Ucraina di aver inviato 15.000 soldati nell'area di confine per costruire difese e condurre ricognizioni, azioni che ha definito "provocazioni".

Lukashenko ha permesso al suo stretto alleato, la Russia, a febbraio di utilizzare la Bielorussia come punto di partenza per la sua invasione dell'Ucraina. Tuttavia, ha affermato che la Bielorussia non è parte del conflitto e che le sue stesse forze non sono coinvolte. Nei commenti riportati dall'agenzia di stampa statale BelTA, Lukashenko ha affermato che l'unità ucraina portata al confine aveva bloccato le strade e stava allestendo posti di blocco e postazioni da cui fare fuoco.

VLADIMIR PUTIN

"In una parola hanno costruito un muro. Kiev conduce costantemente ricognizioni ottiche, radioelettroniche e radiotecniche del nostro territorio", ha detto Lukashenko. "Spesso gli ucraini con i loro droni violano la linea del confine di Stato. E allo stesso tempo ripetono: 'Oh, non lasciate che la Bielorussia entri in guerra'. Ma fanno continue provocazioni al confine".

I funzionari ucraini non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento. Lukashenko ha affermato che il suo Paese è stato coinvolto nel conflitto solo per impedirne la diffusione in Bielorussia e per "impedire un attacco alla Bielorussia con il pretesto di un'operazione militare speciale da Polonia, Lituania e Lettonia". "Come ho detto, nessuno sparerà ai russi alle spalle dal territorio della Bielorussia", ha detto. I tre vicini occidentali della Bielorussia fanno tutti parte dell'alleanza transatlantica della Nato, che sta aiutando l'Ucraina a difendersi dalla Russia con armi e intelligence.

MEDIA, MISTERIOSI DRONI SU GIACIMENTI DI GAS NEL MARE DEL NORD

alexander lukashenko

Per la seconda volta in una settimana, sono state osservate attività non autorizzate di droni nei pressi di un giacimento di gas danese nel Mare del Nord. Oggi la polizia ha confermato di aver ricevuto segnalazioni di attività di droni durante il fine settimana, come riporta il Jyllands-Posten.

Secondo la Danish Offshore Industry, sono stati osservati velivoli senza equipaggio nei pressi del giacimento di gas Roar. La settimana scorsa un altro drone era vicino al giacimento di gas Halfdan B. La società energetica TotalEnergies gestisce il giacimento Roar e anche il giacimento Halfdan B.

L'Agenzia danese per l'energia non ha voluto commentare la notizia dell'attività dei droni nei pressi del giacimento Roar, che si trova a circa 230 chilometri a ovest di Esbjerg, nel Mare del Nord. "Solo i droni avanzati possono farlo. Un normale drone commerciale non può farlo", ha spiegato Jan Egnsted, Ceo della società di droni WeFly, che effettua ispezioni di infrastrutture critiche. "Secondo me, i droni sono stati lanciati da una nave o da un sottomarino. Non si tratta certo di un normale drone che si è perso".

aleksandr lukashenko vladimir putin vladimir putin 1