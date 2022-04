"PUTIN È SEMPRE STATO PERICOLOSO E SPIETATO” - OBAMA PARLA ALLA NBC PER LA PRIMA VOLTA DELLA GUERRA IN UCRAINA MA SI AUTOASSOLVE – C’ERA LUI ALLA CASA BIANCA QUANDO LA RUSSIA HA ANNESSO LA CRIMEA DALL'UCRAINA NEL 2014 – “L'OPERATO DEL PRESIDENTE RUSSO È SEMPRE STATO CARATTERIZZATO DA RISENTIMENTO E NAZIONALISMO ETNICO- E SULL'INVASIONE DELL'UCRAINA: PUTIN È STATO SCONSIDERATO IN UN MODO CHE NON AVRESTI POTRESTI POTUTO PREVEDERLO DIECI ANNI FA"

"Quello che abbiamo visto con l’invasione dell’Ucraina" è che Vladimir Putin è stato "sconsiderato in un modo che non si sarebbe potuto anticipare 8 o 10 anni fa, ma il pericolo c’è sempre stato". L’ex presidente Usa Barack Obama era alla casa Bianca quando la Russia ha annesso la Crimea dall'Ucraina nel 2014, ma oggi si auto-assolve in una intervista esclusiva perla trasmissione Today sul network americano Nbc. "Putin è sempre stato spietato contro il suo popolo come pure contro altri", ha aggiunto Obama.

L'operato del presidente russo è sempre stato caratterizzato da "un senso contorto e distorto di risentimento e nazionalismo etnico. Quella parte di Putin, credo sia sempre stata lì", afferma l'ex presidente secondo il quale l'intervento in Ucraina rappresenta un "nuovo approccio" da parte dello Zar: "Quello che abbiamo visto con l'invasione dell'Ucraina è che è stato sconsiderato in un modo che potresti non aver previsto otto, dieci anni fa, ma il pericolo era sempre lì", ha detto.

Obama era presidente quando la Russia ha annesso la Crimea nel 2014: “Le situazioni in ciascuna di queste circostanze sono diverse, ma penso che ciò che stiamo vedendo ci ricorda perché è così importante per noi la democrazia", è il ragionamento di Obama che la butta sul generale: "È così importante per noi difendere e allinearci con coloro che credono nella libertà e nell'indipendenza, e penso che l'attuale amministrazione" di Joe Biden "stia facendo quello che deve fare”.

