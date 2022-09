28 set 2022 19:27

"QUALCOSA NON TORNA: C'È STATO ANCHE QUALCOSA DI PILOTATO CONTRO SALVINI..." - SALLUSTI EVOCA L’IPOTESI DEL “GOMBLOTTO” DEI GOVERNATORI CONTRO IL “CAPITONE”: “LA LEGA È TRACOLLATA NELLE DUE REGIONI DOVE IL PARTITO È AMATO, IN VENETO E IN LOMBARDIA. È IMPOSSIBILE CHE UN'ALTISSIMA PERCENTUALE DI VENETI SIA CON LUCA ZAIA E SOLO UNA PICCOLA PERCENTUALE ABBIA VOTATO LEGA. IO PENSO CHE NEL SEGRETO DELL'URNA QUALCUNO DALL'INTERNO HA VOLUTO FAR SÌ CHE SALVINI SI TROVASSE IN DIFFICOLTÀ PERCHÉ NON HA IL CORAGGIO DI SFIDARLO”