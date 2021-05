"QUESTA CLASSE POLITICA E' IGNORANTE E SBANDATA, PER QUESTO ORA RITORNANO I CANDIDATI ATTEMPATI" - LEOLUCA ORLANDO, PER 23 ANNI SINDACO DI PALERMO: "SALVINI GUARDA ALL'OGGI E FA LE BATTAGLIE SULLE MINUTAGLIE. PERDERÀ LA LEADERSHIP DEL CENTRODESTRA. LO FREGHERÀ LA MELONI, CHE INVECE HA PIÙ CAPACITÀ DI PRENDERE LE MISURE CON I PROBLEMI - I GRILLINI SONO GIOVANOTTI CAPACI DI INNEGGIARE A UNA VITTORIA EPOCALE PER UNA COSUCCIA OTTENUTA IN PARLAMENTO, E A MORTIFICARSI SENZA REQUIE SE PATISCONO UNA SCONFITTA TRASCURABILE. NOI ATTEMPATI SAPPIAMO MISURARE LA NOSTRA CAPACITÀ"

Estratto dell'articolo di Antonello Caporale per “il Fatto Quotidiano”

Leoluca Orlando è il rappresentante naturale dell'usato sicuro […] Ventitrè anni, finora, come sindaco di Palermo […]

Il sondaggista Nando Pagnoncelli pronostica un ritorno in auge dei candidati attempati dopo la scolorita e caotica prova giovanilista offerta dai Cinquestelle.

Si cerca […] l'esperienza. […] sa che sono stato per quattro volte il più votato nel consiglio comunale di Palermo? E quando sono entrato in municipio, era il 1985, il consigliere anziano era Sergio Mattarella? Leoluca Orlando era un fior di giustizialista. Oggi ex giustizialista. Populista. Oggi ex populista. Combattente e resistente alla mafia. Oggi sono resiliente.

[…] Se questa classe politica ha una colpa grave è certamente quella di non aver avuto una scuola di politica. È giunta ignorante, sbandata, affetta da una sindrome compulsiva dell'istante. […] Salvini ha un problema enorme. Non ha coscienza del tempo, dunque non vede ciò che potrà essere domani. Guarda all'oggi e nell'oggi fa le battaglie sulle minutaglie, sui dettagli. Un urlatore seriale […] Perciò perderà la leadership del centrodestra. Lo fregherà la Meloni, che invece ha più capacità di prendere le misure con i problemi, cosciente che non potrà risolverli in un battibaleno.

[…] Noi attempati […] sappiamo misurare la nostra capacità […] i grillini sono dei giovanotti capaci di inneggiare a una vittoria epocale per una cosuccia ottenuta in Parlamento, e a mortificarsi senza requie se patiscono una sconfitta […] trascurabile. […]

La politica concede agli sconfitti sempre una chance.

Non una, ma due, tre. E dunque bisogna persino pianificarla. La sconfitta è il posizionamento verso la vittoria. Mi spingo oltre: a volte è persino necessario perdere.

Quindi i grillini per vivere devono un po' morire.

[…] Non possono pensare che vanno al governo e cambiano tutto. In cinque anni non si cambia quasi niente. […]

[…] Oggi misura i passi.

So […] che non potremo mai completare i progetti del Recovery nei sei anni che ora definiamo limite invalicabile. Non abbiamo la tecnica, il capitale umano, la leva in grado di imprimere una accelerazione così forte. Me lo dice l'esperienza. […]

