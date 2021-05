"QUESTO PARLAMENTO CON PD E 5 STELLE NON FARÀ MAI UNA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA" - SALVINI STRAPPA E SI METTE A RACCOGLIERE FIRME CON IL PARTITO RADICALE PER ALCUNI REFERENDUM A TEMA GIUSTIZIA - GIULIA BONGIORNO: "NON È UN ATTACCO ALLA CARTABIA, VOGLIAMO VEDERE SE I CITTADINI HANNO VOGLIA DI UN CAMBIAMENTO" - I QUESITI POTREBBERO RIGUARDARE SEPARAZIONE DELLE CARRIERE TRA PM E GIUDICI, MISURE CAUTELARI E OVVIAMENTE CSM...

Liana Milella per www.repubblica.it

La frase è dirompente. Di quelle che possono squassare una maggioranza. Detta da Matteo Salvini poi, nel salotto di Porta a porta, fa ancora più rumore. (...)

"Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della giustizia. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni quesiti referendari".

Che, scopre Repubblica, equivalgono a una bomba, perché riguardano, per citarne due, sia le carriere dei magistrati e la loro eventuale separazione, sia il Csm. Quando, in via Arenula, sottopongono alla Guardasigilli Marta Cartabia la battuta di Salvini lei reagisce solo con un "legittime iniziative".

Ma, politicamente, si tratta di una bomba. E va da sé che la prima verifica di autenticità da fare è con Giulia Bongiorno, l'avvocato penalista dei casi difficili - Andreotti, Sollecito, adesso Grillo - che non solo è senatrice della Lega, ma anche responsabile Giustizia del partito.

E lei conferma pienamente le parole di Salvini con un "ci stiamo lavorando". Ma alla domanda "ma questo è un attacco a Cartabia? State pensando a una crisi di governo?" Bongiorno frena: "Ma no, non c'è niente contro di lei. Questo non è un passo che va contro la ministra, la Lega sarà con lei sulle riforme, siamo soddisfatti che acceleri sulla giustizia. Ma al contempo vogliamo vedere se i cittadini italiani hanno voglia di un grande cambiamento proprio sulla giustizia". Poi aggiunge quel suo tipico "stop, non dico altro" che chiude spazi ad ulteriori domande.

Ma non ci vuol molto - tra radicali e leghisti - per ricostruire qual è la strategia della Lega sulla giustizia proprio mentre Cartabia, stringe le fila per chiudere le riforme del processo civile e penale. Giusto lunedì il primo arriva in aula al Senato e il secondo verrà discusso in un vertice di maggioranza.

Eppure Salvini non è soddisfatto. Non gli bastano le riforme processuali, vuole dare una spallata alla magistratura dei casi Palamara e adesso del caso Amara. È convinto che né il Pd né tantomeno M5S siano i partner per cambiare radicalmente le regole. Una crisi di governo? Una spallata a Mario Draghi? Non c'è questo nelle sue intenzioni.

La strategia è tutt'altra, tant'è che ha già affidato ai suoi il dossier dei futuri referendum. Dopo averne parlato a lungo con il radicale Maurizio Turco. Proprio colui che ha aperto la porta a Palamara. È già pronto l'elenco dei possibili referendum. Quattro per ora quelli che trapelano. Sulla carriera dei magistrati, sul Csm, sulla separazione delle carriere tra pm e giudici, sulle misure cautelari. Salvini vuole sapere cosa ne pensano gli italiani e se hanno voglia di un "grande cambiamento". Con Turco trova una porta aperta. Quello dei referendum è da sempre il loro terreno. Lo strumento principe di Marco Pannella.

