"RICORDA PIAZZALE LORETO" – VANDALIZZATO IL COMITATO ELETTORALE DI ENRICO MICHETTI. INSULTI E MINACCE, L’INGRESSO IMBRATTATO CON VERNICE ROSSA E UNA STELLA A 5 PUNTE – IL CANDIDATO SINDACO DEL CENTRODESTRA SI È DETTO SCONCERTATO: "E' IL RISULTATO DEL CLIMA DI ODIO CHE SI È CREATO INTORNO A ME ED A TUTTO IL CENTRODESTRA. NON SI VINCE COSI’” – LA SOLIDARIETA’ DI GUALTIERI E ENRICO LETTA

Lorenzo D'Albergo per repubblica.it

Attacco al comitato di Enrico Michetti. I responsabili della campagna elettorale del tribuno del centrodestra stamattina si sono svegliati e hanno trovato l’ingresso degli uffici in via Antonio Malfante imbrattati con vernice rossa. “Fascista”, si legge sopra al nome del candidato. E ancora, poco più in là, un’altra scritta: “Ricordati piazzale Loreto”. Il riferimento storico è chiaro e rimanda all’esposizione all’odio popolare dei corpi di Benito Mussolini, di Claretta Petacci e dei gerarchi fascisti a Milano.

Ad accompagnare le due scritte ci sono altrettante stelle rosse.

"È stato profanato il mio comitato elettorale, hanno scritto fascista accanto al mio nome. Io ho avuto una sola tessera, quella della Dc, tutta la mia vita è stata improntata agli ideali degasperiani", commenta Michetti nel corso della registrazione del confronto con Roberto Gualtieri in onda oggi al TgR Lazio su Rai3. "Questa è una vergogna - aggiunge - è sconcertante, non si vince così. Sono sconcertato che si arrivi a livelli così bassi per 'uccidere' una persona".

"Una cosa deprecabile, bisogna sempre rispettare le persone, io lo ho fatto. C'è una leale competizione con lo sfidante. Ho criticato che la coalizione di Michetti si sia allargata molto destra, ospitando anche candidati di CasaPound. Michetti ha tutta la mia solidarietà", dice Gualtieri sugli atti vandalici ai danni della sede del comitato elettorale del suo sfidante di centrodestra.

Immediate le dichiarazioni a difesa del candidato scelto da Giorgia Meloni: “Nella notte criminali comunisti vandalizzano con scritte la sede del comitato Michetti: appaiono la stella a cinque punte delle Brigate rosse e minacce di morte. È gravissimo quanto sta accadendo in Italia, dove è sempre più evidente che il clima di odio, fomentato da una quanto mai verosimile strategia della tensione, sta portando agli stessi effetti che suscitò negli anni Settanta. Ci aspettiamo una immediata presa di distanza da parte di tutte le forze politiche e democratiche che hanno assunto posizione rispetto ad analoghi eventi”, dice il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.

