"ROBERT KENNEDY È UN PAZZO" - ANCHE IL "NEW YORK POST" (DI PROPRIETA' DI MURDOCH) NON SI CAPACITA DELLA SUA NOMINA A CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA SALUTE - SECONDO IL NIPOTE SVALVOLATO DI JFK I VACCINI CAUSANO L'AUTISMO E L'IDROSSICLOROCHINA CURA IL COVID (QUANDO INVECE È PROVATO CHE SIA INUTILE) - TEMPI DURI PER GLI SCIENZIATI AMERICANI, IL COMPLOTTARO KENNEDY AVVERTE IL "NATIONAL INSTITUTES OF HEALTH": "PER OTTO ANNI NON CI OCCUPEREMO DI MALATTIE INFETTIVE"

Estratto dell'articolo di Marco Liconti per "La Stampa"

«Un pazzo su molti fronti». Perfino il New York Post, il tabloid di Rupert Murdoch termometro del Trumpismo, non si capacita della scelta di Robert F. Kennedy Jr alla guida della Sanità Usa. Forse la più controversa (finora), tra le nomine annunciate dal presidente eletto.

L'editorial board del Post, che aveva mollato Trump dopo il 6 gennaio 2021 (come Murdoch del resto) e poi ha finito per riabbracciare la causa del tycoon, garantendogli il proprio endorsement, spara ad alzo zero contro Rfk Jr: «La regola fondamentale della medicina è: primo, non nuocere. Siamo certi che la sua nomina a capo del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani infrange questa regola». [...]

Le agenzie alle sue dipendenze decideranno del cibo e dei farmaci assunti quotidianamente dagli americani, delle prestazioni garantite da Medicare e Medicaid, della lotta alle malattie infettive e di programmi di ricerca miliardari sui tumori o su malattie come l'Alzheimer. A preoccupare, non è certo la mancanza di esperienza dell'avvocato ambientalista Kennedy – anche l'attuale segretario alla Salute, Xavier Becerra, non aveva esperienza in materia – ma una serie di «teorie cospirative distorte» – sempre il New York Post – degne di un certo universo grillino d'annata.

Un rapido elenco: i vaccini causano l'autismo; la promozione del latte crudo, nonostante per la Fda sia un rischio per la salute; la promozione dell'idrossiclorochina per curare il Covid, nonostante la provata inutilità; lo stop alla fluorizzazione dell'acqua potabile, ampiamente diffusa negli Usa per combattere le malattie dentarie, perché abbasserebbe il quoziente d'intelligenza nei bambini. Abbastanza per suscitare la reazione dei Democratici e di diversi esperti di salute pubblica e le perplessità di alcuni Repubblicani. [...]

Lui, Rfk Jr, intanto ha annunciato che intende licenziare centinaia di dipendenti della Food and Drug Administration (Fda), «fate le valigie!», e del National Institutes of Health (la direttrice è l'italoamericana Monica Bertagnolli), «per otto anni non ci occuperemo di malattie infettive», ha detto.

