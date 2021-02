12 feb 2021 17:59

"L’UNICA PROBLEMATICA POTREBBE ESSERE VEDER TORNARE AL GOVERNO LA FORNERO" – SALVINI FA IL PUNTO IN VISTA DELLA FORMAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO: “NOMI E POSTI NON NE ABBIAMO CHIESTI. SUI MATRIMONI GAY NON CAMBIO IDEA. LA BOLDRINI? UN CAFFÈ GLIELO OFFRO IO VOLENTIERI” – E INSISTE SUL MINISTERO PER LA DISABILITA’ - VIDEO