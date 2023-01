"SE DINO GIARRUSSO VUOLE ENTRARE NEL PD PRIMA CHIEDA SCUSA A CHI HA FERITO IN PASSATO" - STEFANO BONACCINI FRENA SULL’INGRESSO DELL’EX GRILLINO NEL PARTITO DEMOCRATICO - LE EVENTUALI SCUSE DI GIARRUSSO POTREBBERO NON BASTARE PERCHÉ LA COMMISSIONE CONGRESSO DEL PD STA VALUTANDO L'AMMISSIBILITÀ DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE: LO STATUTO PD VIETA IL TESSERAMENTO DI CHI È GIÀ ISCRITTO A UN ALTRO PARTITO (E L’EX IENA HA FONDATO UN MOVIMENTO POLITICO NEI MESI SCORSI CON CATENO DE LUCA) - ALESSANDRO GASSMANN SI UNISCE AL CORO DI CRITICHE E SCAPOCCIA: “NON VOTO PIU’ PER IL PD”

GIARRUSSO AGITA IL PD ORA SI VALUTA SE NEGARGLI L'ISCRIZIONE AL PARTITO

Estratto dell’articolo di Alessandro Di Matteo per “la Stampa”

Rischia di essere brevissima l'esperienza di Dino Giarrusso nel Pd, anzi potrebbe non iniziare nemmeno questo strano sodalizio tra i dem e quello che fino a poco tempo fa era stato uno dei loro più accaniti avversari. L'intervento dal palco della convention di Stefano Bonaccini, sabato, ha scatenato polemiche che il presidente dell'Emilia-Romagna non ha potuto ignorare. […] viene definito «improbabile» che Giarrusso riesca davvero a ottenere la tessera del partito.

La presenza in sala dell'ex grillino doveva servire a dare un segnale di apertura verso l'elettorato che guarda a Giuseppe Conte […] «Giarrusso nel Pd? Il nostro è un grande partito, aperto a tutti», ha detto ieri D'Amato. «Può essere anche un segnale utile per un voto disgiunto nel Lazio […]».

Ma un conto è dare un segnale, «altra cosa è ritrovarsi ad offrire una passerella a chi cerca visibilità» […] Tanti arrivano a scrivere che non voteranno più Pd, come Alessandro Gassmann, su Twitter: «Un partito che continua ad essere "riempito" di individui che non sono richiesti e che nulla hanno a che fare con l'idea iniziale. Un continuo cavallo di Troia lontano dai problemi reali e dal futuro delle nuove generazioni. Non vi voto mai più».

Non stupisce allora che Bonaccini abbia deciso di farsi sentire proprio nel suo intervento di chiusura alla kermesse di Milano: «Siamo un partito aperto a chiunque. E se Dino Giarrusso vorrà entrare e iscriversi, prima chieda scusa a chi ha ferito in passato e dimostri di accettare le regole e il percorso di questo partito». […] Le scuse, peraltro, potrebbero non bastare perché, appunto, la commissione congresso del Pd sta valutando l'ammissibilità della richiesta di iscrizione di Giarrusso. […] Lo statuto Pd, infatti, vieta il tesseramento di chi è già iscritto a un altro partito. Si studierà con attenzione il caso, per vedere se anche stavolta si può dire no.

