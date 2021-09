"LA SECONDA FASE DELLE EVACUAZIONI DALL'AFGHANISTAN VANNO FATTE IN ASSOLUTO COORDINAMENTO" - L'AMBASCIATORE ITALIANO ALL'UE BENASSI: "LA PROPOSTA DI CREARE UN CORPO DI INTERVENTO RAPIDO DELL'UE COMPOSTO DA 5.000 UOMINI SARÀ ESAMINATA CON GRANDE ATTENZIONE. LA DIFESA COMUNE FUNZIONERÀ PARTENDO DALL'ASSUNTO CHE LA NOSTRA ALLEANZA MILITARE È LA NATO"

(AGI) – Per la seconda fase delle evacuazioni dall'Afghanistan "va fatto in assoluto coordinamento". Lo ha dichiarato l'ambasciatore italiano all'Ue, Pietro Benassi, intervenendo alla rassegna stampa "Fuori dalla Bolla" su Twitter. "La prima fase e' gia' avvenuta in modo efficace e in maniera intensa a livello europeo. Una seconda fase, magari anche terza, sara' oggetto del piu' ampio consenso tra i Paesi", ha spiegato. "Dobbiamo intanto evitare una crisi di tipo umanitario in Afghanistan, sia per quelli che vorrebbero lasciare il Paese ma anche per chi vi rimane. Confidiamo che tutte queste operazioni arrivino in tempi efficaci", ha aggiunto. "Il segreto dell'efficacia e' il maggiore coordinamento tra i Paesi", ha evidenziato Benassi. (AGI)

(Nova) - Stiamo lavorando per un G20 straordinario e dobbiamo evitare una crisi di tipo umanitario, ma ci sono delle "linee rosse" che i talebani dovranno rispettare. Lo ha affermato oggi il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Pietro Benassi, intervenendo a "Fuori dalla bolla", la rassegna live prodotta da "Good Morning Italia". I rapporti con l'Afghanistan, ha detto Benassi, "devono transitare necessariamente attraverso alcune linee rosse che gia' conosciamo, che sono il rispetto dei diritti umani, in particolare delle donne e dei minori, la l'assoluto contrasto al terrorismo.

L'Afghanistan non deve in nessun modo ridiventare una base di addestramento terroristico. Su questa base la comunita' internazionale modulera' le caratteristiche del suo intervento di sostegno. Questo intervento - ha continuato - puo' passare da un aiuto diretto alle popolazioni a un aiuto piu' strutturato, purche' vengano mantenute queste linee rosse che non sono negoziabili da parte di nessuno". La seconda fase delle evacuazioni dall'Afghanistan, ha aggiunto Benassi, "va fatto in assoluto coordinamento. La prima fase e' gia' avvenuta in modo efficace e in maniera intensa a livello europeo. Una seconda fase, magari anche terza, sara' oggetto del piu' ampio consenso tra i Paesi". (Res)

(Nova) - Il governo e' chiamato a dare luogo ad altre riforme strutturali, come la semplificazione della giustizia civile: gli interventi di modernizzazione del Paese sono tutti sul tavolo del governo e mi pare che il dibattito doveroso tra governo e Parlamento sia serrato. Lo ha affermato oggi il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Pietro Benassi, intervenendo a "Fuori dalla bolla", la rassegna live prodotta da "Good Morning Italia". "Il piano italiano approvato dalla Commissione si fonda sulla coerenza tra progetti e riforme. E' stato ritenuto ottimo dalla Commissione, sta a noi portarlo avanti", ha aggiunto Benassi. (Res)

(Nova) La proposta di creare un corpo di intervento rapido dell'Unione europea composta da 5.000 uomini "sara' esaminata con grande attenzione". Lo ha affermato oggi il rappresentante permanente d'Italia presso l'Unione europea, Pietro Benassi, intervenendo a "Fuori dalla bolla", la rassegna live prodotta da "Good Morning Italia". Benassi ha ricordato che "la difesa europea funzionera' partendo dall'assunto che la nostra alleanza militare e' la Nato" e sottolineato che l'Italia e' "un paese che non ha mai frenato" sull'idea della difesa comune.

