28 gen 2022 10:30

"SILVIO, DEVI CANDIDARTI" - NELLA CHAT DEI PARLAMENTARI DI FORZA ITALIA GIRA L'APPELLO PER CHIEDERE A SILVIO BERLUSCONI DI RIPENSARCI E CANDIDARSI AL QUIRINALE: "LE CHIEDIAMO CON CONVINZIONE DI TORNARE A BATTERSI. ASSISTIAMO AL BALLETTO DI SCHEDE BIANCHE, ELENCHI DI NOMI DI FANTASIA, CAMINETTI, CONCLAVI, TERNE, ROSE, VETI E CONTROVETI, SULLA PELLE DELLE NOSTRE ISTITUZIONI REPUBBLICANE. UN TEATRINO POLITICANTE CHE NON FA CHE AGGRAVARE LA FRATTURA TRA POPOLO E CLASSE POLITICA" - IN FORZA ITALIA NON C'E' NESSUNA VOGLIA DI VOTARE LA CASELLATI