"LA SINISTRA PUÒ VINCERE SE LASCIA FUORI I MASSIMALISMI”- LE BORDATE DEL RIFORMISTA DEM GIORGIO GORI A ELLY SCHLEIN – “LA VICENDA INGLESE PUÒ INSEGNARE QUALCOSA AL PD. INNANZITUTTO: SI VINCE SE SI ESCE DAL PROPRIO RECINTO E CI SI RIVOLGE A TUTTI, SENZA PRECLUSIONI. IL LABOUR SI È POSTO COME FORZA DI GOVERNO MENTRE IL PD TENDE ANCORA A MUOVERSI COME FORZA DI OPPOSIZIONE” – E SU RENZI E CALENDA…

«Non parlerei di "modello Labour", ma la vicenda inglese può insegnare qualcosa anche al Pd. Innanzitutto: si vince se si esce dal proprio recinto e ci si rivolge a tutti, senza preclusioni.

E se si dà risposta alla domanda di stabilità e sicurezza che attraversa le nostre società». Giorgio Gori, l'ex sindaco riformista appena eletto eurodeputato, invita a cogliere gli spunti offerti dal trionfo di Starmer.

Onorevole Gori, che cosa raccontano le elezioni britanniche?

«Il tracollo dei Conservatori, che negli ultimi anni hanno fatto disastri, e poi la rinascita del Labour dopo tre lustri di sconfitte e sofferenze, all'insegna della concretezza e dell'attenzione al ceto medio. Dal 2020, da che Starmer è alla guida, ha chiuso la stagione massimalista e identitaria di Corbyn e si è rinnovato, nel programma e nel rapporto con i cittadini. Non a caso nel nome è stato inserito un grande "Change" per indicare la nuova fase di una forza politica che parla a tutti gli inglesi».

È la svolta moderata la chiave?

«Più che moderata, di concretezza e affidabilità. Mi ha colpito lo slogan ripetuto durante la campagna: Country first, party second. Significa che i problemi del Paese, delle persone, devono essere anteposti alle logiche di partito. Ciò ha permesso al Labour di incontrare i sentimenti dei ceti popolari e del ceto medio. Esprimono incertezza e timori per il futuro, chiedono stabilità e sicurezza: il leader laburista li ha tradotti in proposte pragmatiche e ha convinto anche una quota di elettori che avevano votato per i conservatori».

Il Pd non sta facendo lo stesso?

«Il Labour si è posto come forza di governo, ha saputo costruire un'agenda credibile per il Paese, mentre noi tendiamo ancora a muoverci come forza di opposizione.

Schlein ha il merito di aver riportato al centro i temi sociali — salari, sanità e istruzione pubblica, casa, che si ritrovano anche nel programma di Starmer — e il buon risultato del Pd alle Europee si deve anche a questo.

Ora però, se guardiamo al percorso del Labour, serve un passo in più: occorre aggiungere alcune parole che il Pd fa più fatica a pronunciare».

Quali?

«Crescita, creazione di ricchezza, sicurezza. Parole che erroneamente tendiamo a lasciare alla destra e invece sono necessarie, di primario interesse per i cittadini. Senza crescita non c'è speranza di migliorare la propria condizione di vita, di creare posti di lavoro e veder crescere i salari, né di sostenere il welfare. Senza sicurezza si vive male.

Parlo dell'insicurezza economica ma anche della mancata sicurezza nelle strade, cui sono esposti innanzitutto i ceti popolari. Sono temi che i sindaci democratici conoscono bene, ma che nell'agenda politica del Pd non sono ancora sufficientemente presenti».

È un processo lento, faticoso.Starmer ha impiegato 4 anni…

«Vero, ma proprio per questo dico che il tempo per cambiare marcia è adesso. Dobbiamo avere la voglia di riconquistare gli elettori che ci hanno abbandonato o smesso di votare, costruendo una coalizione solida intorno a un progetto condiviso.

Quando leggo che gli operai vanno a destra sto male, occorre recuperarli partendo dai loro bisogni».

Ma è certo che tutti i progressisti, dai 5S ai centristi, intendano farlo?

«Sono ottimista, e quindi penso che siamo sulla strada giusta. Dire che il Pd non accetterà più veti è un passo avanti importante, scaturito dal fatto che nel campo del centrosinistra c'è un partito che, nel rispetto di tutti gli altri, spicca per dimensione, centralità e consenso, come le recenti Europee hanno evidenziato. Un buon pezzo di lavoro è stato fatto: alcune battaglie — dal salario minimo alla sanità, fino al no all'Autonomia e al premierato — stanno già dentro un'agenda comune. Ora ci aspetta la parte più difficile».

Renzi, ma soprattutto Calenda, faticano ad allinearsi. Si possono recuperare stabilmente alla causa?

«Ma dobbiamo! Tutte le ultime elezioni hanno dimostrato che un centro né-di-qua-né-di là non ha rilevanza né ruolo. In compenso in quell'area si colloca una quota di elettorato decisiva perché contendibile. Guai a regalarla alla destra. Non saremmo competitivi se ci presentassimo con una coalizione troppo sbilanciata a sinistra».

