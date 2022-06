"PER UN SONDAGGIO HANNO CHIESTO A 100 RAGAZZE: 'FARESTE L'AMORE CON BERLUSCONI?'. IL 33% HA RISPOSTO 'MAGARI', IL 66% 'ANCORA?" – SHOW DEL CAVALIERE A MONZA - "MI HANNO ESCLUSO DALLA VITA POLITICA CON QUELLA CONDANNA ASSURDA CHE PRESTO SARÀ ABROGATA DAL TRIBUNALE DEI DIRITTI DELL'UOMO DI STRASBURGO. ADESSO TORNO IN CAMPO. TRA 8 MESI FORZA ITALIA SARÀ SOPRA IL 20%” – VIDEO

Da video.corriere.it

BERLUSCONI A MONZA

(LaPresse) «Sono sicuro che Forza Italia tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%». Così il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi durante un comizio elettorale a Monza per sostenere il sindaco uscente Dario Allevi. «Mi hanno escluso dalla vita politica con quella condanna assurda che presto sarà abrogata dal tribunale dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

Mi hanno lasciato fuori dalla politica, costretto fuori dalla politica per sei anni. adesso io ritornerò in campo. E vi avviso, vi scoccerò, ma andrò in televisione una, due volte alla settimana e farò ogni mese almeno un grande convegno come abbiamo fatto a Roma e a Napoli. E quindi vi dico di che cosa sono sicuro: Forza Italia, tra otto mesi, quando ci saranno le nuove elezioni, sarà sopra il 20%».

