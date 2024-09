"SONO CAPARBIA, NON MI ARRENDO FACILMENTE E CERCO SEMPRE IL MEGLIO" (E IL MEGLIO SAREBBE SANGIULIANO?) – LA INTERVISTA DA RIDERE RILASCIATA NEL 2021 DALL’IMPRENDITRICE DI ABITI DA SPOSA DI POMPEI MARIA ROSARIA BOCCIA, LA PSEUDO-CONSULENTE DI "GENNY DELON" - "ABBIAMO SARTORIE IN OGNI PARTE D’ITALIA E ABBIAMO L’ONORE DI VESTIRE DONNE DELLO SPETTACOLO, L’ORCHESTRA DELLA RAI. NEGLI ULTIMI ANNI HO VIAGGIATO MOLTO, COME AMBASCIATRICE DELLA MODA ITALIANA NEL MONDO”. SARA’ QUESTO IL MOTIVO PER CUI FRANCOBOLLAVA IL MINISTRO OVUNQUE?

DAGOREPORT

https://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/dagoreport-nbsp-genny-rsquo-ministro-ha-stracciato-nomina-406673.htm

Da agenziastampaitalia.it – Intervista pubblicata il 10 marzo 2021

Grande Rosaria, possiamo dire che la nostra Amicizia nasce proprio da una Tua straordinaria idea di “Vestire la Canzone Napoletana”. Ce ne parli?

MARIA ROSARIA BOCCIA - GENNARO SANGIULIANO

Una sera d’estate, in barca a Capri, ascoltando sul contatto social del Maestro Espedito De Marino il brano “cu’ mme”, mi è venuta un’ispirazione: il mare, la moda e la musica. Insomma, l’arte e la cultura campana in tutte le sue forme!

Ho pensato di metterle insieme, ma mancava la chiusura del cerchio. Quindi ti ho contattato e tu prontamente hai inserito dettagli importanti e sfumature dal sapore romantico, come solo un grande musicista sa fare, per rendere l’idea un bellissimo evento.

Boccia, in Campania è un nome ed una tradizione importante nel mondo dell’abbigliamento. Tuo padre e Tua madre sono imprenditori importanti del settore, da anni, e certamente hanno positivamente influenzato il tuo “Cammino professionale”. Ce ne parli?

Sono cresciuta in una famiglia che mi ha trasmesso i valori dellaresponsabilità e dell’ autonomia di scelta. I miei genitori sono da sempre nel settore dell’ abbigliamento,prediligendo la qualità e le grandi case di moda, secondo una politica che ha sempre incontrato il gusto el’approvazione di una vasta clientela.

gimmi cangiano monica marangoni maria rosaria boccia

Ho condiviso con Te, piacevolmente, svariati eventi e anche di successo. “Il Mare InCanta in abito da sera”, “L’altra faccia della moda”, “Note vestite di solidarietà”, “Gran galà dei nonni”, e altri. Come nascono i Tuoi “Spettacoli”? Come intersechi la moda alla Musica, alla solidarietà, a molto altro?

L’evento che ho realizzato ex novo in ogni particolare che hariscosso un successo notevole, è stato “Il mare InCanta in abito da sera”, evento creato e organizzato interamente con te. Abbiamo ricevuto numerosissimi attestati di stima da parte delle autorità locali e degli spettatori accorsi numerosissimi da ogni dove. Qui siamo riusciti a coniugare la bellezza, la moda, la musica eseguita da maestridi livello eccelso, in cornici naturali che hanno del fiabesco.

MARIA ROSARIA BOCCIA PRESIDENTE DI FASHION WEEK MILANO MODA

Con te abbiamo condiviso davvero tanti palchi, tanti progetti e tanti successi. Non è semplice non inciampare nel nostro mondo. Insieme fortunatamente siamo sempre riusciti a collezionare numerosissimi successi, non ultimo la partecipazione al programma “Sanremo con voi” in diretta da Casa Sanremo nel periodo della kermesse più famosa d’europa: il Festival di Sanremo.

maria rosaria boccia con gimmi cangiano

Negli ultimi anni ho viaggiato molto, come ambasciatrice della moda italiana nel mondo. Horicevuto premi al Parlamento europeo, ho servito clienti speciali in Oriente e a Parigi, ho seguito da vicino le mie attività di Roma e di Milano, ma non ho mai diviso questi impegni dalla possibilità di fare del bene al mio prossimo, come mi hanno insegnato i miei genitori col loro esempio.

Coi miei abiti ho vestito modelle improvvisate, per raccogliere fondi per case di accoglienza per anziani o extracomunitari. Tutte le mie iniziative benefiche hanno come sottofondo musicale le romantiche note della tua chitarra, come in ogni tua manifestazione benefica i miei abiti fanno da cornice. Ho avuto, inoltre, l’onore di vestire l’orchestra della Rai, del concerto di Natale in Vaticano e numerosi personaggi sulle reti Mediaset, Rai e tv internazionali anche in manifestazioni molto in vista.

MARIA ROSARIA BOCCIA SU INSTAGRAM

Infine, nel Tuo meraviglioso excursus professionale si legge anche il Tuo impegno per il sociale, per i giovani, la Tua azione imprenditoriale nel “Non profit”, la Tua direzione artistica in varie iniziative e anche la Tua esperienza di Docente. Come trovi il tempo? Sei anche titolare di un Atelier importante fra Pompei e Scafati, come fai a far coincidere tutti questi impegni ? Sei notoriamente anche una meravigliosa ragazza, riesci ad avere tempo anche per Te?

La mia indole curiosa, il desiderio di essere autonoma e di costruirmi un futuro tutto mio, mi hanno spinta ad andare oltre ciò che avevo appreso in tanti anni di esperienza nell’attività dei miei genitori.

gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera

Allora ho iniziato a seguire dei corsi che mi permettessero di acquisire un bagaglio di conoscenze da utilizzare per realizzare un progetto di cui nemmeno io all’epoca conoscevo i tratti.

Sapevo solo di voler lavorare per rendere felici le donne, volevo ascoltarne i desideri e trasformarli nella forma della bellezza. Potevo farlo attraverso la moda perché con gli anni avevo capito che niente come essa riesce a coniugare cultura, splendore, raffinatezza, eleganza ed immortalità punto amavo studiare e mi appassionavo alle storie dei paesi occidentali e orientali.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano.

Capivo che gli abiti assumevano un ruolo di status sociale ma anche di strumento dalla Valenza religiosa, spesso anche politica e artistica. Sono stata fortunata, caparbia, determinata, appassionata punto chi mi conosce sa che non mi arrendo facilmente e che cerco sempre il meglio. Ho cercato di realizzare un Atelier speciale. Uno dei primi in Italia a realizzare gli abiti su misura per cerimonia.

Abbiamo aperto nostre Sartorie in ogni parte d’Italia da nord a sud ed abbiamo clienti in ogni parte del mondo. Abbiamo l’onore di vestire donne dello spettacolo, della musica, della televisione anche in eventi molto in vista.

Questo perché cerco sempre di offrire qualità pregevole, tagli unici e manifattura precisa e sempre all’altezza di chi vuole il meglio. Ciò che però ha subito impressionato positivamente le nostre clienti è la possibilità di personalizzare ogni creazione a partire da un modello di base. io cerco sempre di mettermi nei panni di chi deve essere protagonista in un giorno speciale.

maria rosaria boccia su instagram aprile 2022

Chi viene da noi infatti deve essere al centro dell’attenzione, a proprio agio e, in un’occasione di festa che rimarrà a lungo nella sua e nell’altrui memoria. Avere l’occasione scegliere un modello, le applicazioni più pregiate di Swarovski, di pizzi, di sete scelte da me tra tante è per noi donne una bella avventura. Le mie clienti si sentono artiste per se stesse e trovano in me una consulente di immagine esperta, tollerante e sempre disponibile.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano.

Collaboro con varie università italiane in cui tengo corsi di marketing nel campo della moda e offroin maniera entusiastica il mio knowhow a diversi centri pubblici di formazione nell’ ambito di progetti europei. È davvero molto appagante trasmettere parte delle mie conoscenze a giovani che sognano di realizzare capi d’ abbigliamento unici e preziosi. E spesso mi diverte lo stupore che mostrano nello scoprirecome un abito di seta, ricco di dettagli originali e preziosi riesca a mantenere costi contenuti. Sì, perché lenostre collezioni vogliono arrivare a tutte le donne.

maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

Noi proponiamo e loro dispongono secondo le esigenzee il budget personale. C’è chi sceglie un basic e alla cerimonia successiva lo arricchisce con fiori o mentali e

C’è chi compone un abito in due pezzi e poi lo trasforma in una jumpsuit… insomma spazio alla creatività e al buon gusto.

Sicuramente per far sì che i progetti riescano al meglio occorre moltissimo impegno. Io sono una perfezionista ed è proprio per questo che sia negli eventi che nel mio atelier trascorro gran parte del mio tempo.

Fortunatamente, riesco a “portare” i miei affetti sia nel lavoro in atelier che negli eventi. Diversamente diventerebbe davvero complicato avere una vita privata!

maria rosaria boccia su instagram gennaio 2023 maria rosaria boccia carmine lo sapio gennaro sangiuliano maria rosaria boccia e la vela pubblicitaria per il suo compleanno maria rosaria boccia. gennaro sangiuliano con maria rosaria boccia alla pinacoteca di brera gerry scotti maria rosaria boccia

maria rosaria boccia.