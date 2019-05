22 mag 2019 09:06

"SONO L’UNICO POLITICO CHE PUÒ VANTARSI DI NON ESSERE ANDATO OSPITE DA FAZIO..." - DURANTE UN COMIZIO, MATTEO SALVINI SI VANTA DI NON AVER FATTO CAMPAGNA ELETTORALE A "CHE TEMPO CHE FA" - E DAGOSPIA È IN GRADO DI RIVELARVI LE PRESENZE DELLE FORZE POLITICHE E DEI SINGOLI LEADER NEL PROGRAMMA DI FABIO FAZIO. DI MAIO E I 5STELLE LA FANNO DA PADRONE…