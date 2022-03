2 mar 2022 11:23

"LA TERZA GUERRA MONDIALE È GIÀ INIZIATA E SONO I BAMBINI UCRAINI A SUBIRNE LE CONSEGUENZE!" - NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA A VARSAVIA UNA GIORNALISTA E ATTIVISTA UCRAINA, DARIA KALENIUK, È SCOPPIATA IN LACRIME RIVOLGENDOSI A BORIS JOHNSON: "LA NATO NON È DISPOSTA A DIFENDERCI. QUAL È L'ALTERNATIVA?" - IL PREMIER BRITANNICO, VISIBILMENTE IN DIFFICOLTÀ MENTRE ASCOLTAVA LA DOMANDA, HA RISPOSTO CHE SULLA FLY ZONE… - VIDEO