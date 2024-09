"È TROPPO TARDI": TRUMP RIFIUTA UN TERZO DIBATTITO TV CON KAMALA HARRIS CHE AVEVA ACCETTATO UN INVITO DELLA CNN PER OTTOBRE – “LEI LO VUOLE PERCHE’ STA PERDENDO ALLA GRANDE” (MA I SONDAGGI DANNO LA CANDIDATA DEM IN VANTAGGIO) – LA GRANA PALESTINA SULLE PRESIDENZIALI. TRUMP SE L’È PRESA CON GLI EBREI STATUNITENSI, “COLPEVOLI” DI VOTARE IN LARGA MAGGIORANZA PER I DEMOCRATICI...

Francesca Salvatore per ilgiornale.it - Estratti

A quasi da una settimana dall'attentato a West Palm Beach, Donald Trump viene investito da una nuova polemica avente per oggetto un ipotetico nuovo duello tv con la sua avversaria Kamala Harris.

La campagna del tycoon ha fatto riferimento a un precedente commento dell'ex presidente, in cui si affermava che non ci sarebbe stato un altro dibattito, poco dopo che Harris aveva accettato un invito della Cnn per un dibattito il mese prossimo. "Guardate il suo post su Truth di prima", ha detto alla nota emittente Usa il portavoce della campagna di Trump, Steven Cheung, quando gli è stato chiesto se il candidato del Gop avrebbe accettato l'invito al dibattito. "Non ci sarà un terzo dibattitto!", aveva tuonato Trump, la scorsa settimana dal suo social Truth.

La data ipotetica dell'offerta di duello è quella del 23 ottobre, di fronte alla quale Trump ha risposto con una ragione "tecnica": per The Donald sarebbe troppo tardi, poiché si è già iniziato a votare per posta. Riguardo al fatto che Harris ha accettato l'invito della Cnn ha detto: "ora lei vuole un dibattito proprio prima delle elezioni sulla Cnn

perché sta perdendo alla grande".

Ma cosa dicono i sondaggi? Harris viene data in vantaggio a livello nazionale da Nate Silver per la prima volta da fine agosto. Secondo il sistema di analisi e previsione del guru dei sondaggi americani, la vice presidente è al 48.9% contro il 46.1% di Trump. Un vantaggio minimo in un testa a testa che si deciderà sul filo del rasoio. Silver dà Harris in testa anche in Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nevada e Minnesota. Mentre Trump è in vantaggio in North Carolina, Georgia e Arizona.

ARRIVA L’OK DEGLI USA: “BENE GLI ATTACCHI PER FINIRE LE OSTILITÀ”

Roberto Festa per il Fatto QUotidiano - Estratti

Appare probabile che i negoziati su Gaza non faranno reali progressi fino alle presidenziali del 5 novembre. Le parti aspettano di sapere chi salirà alla Casa Bianca. La strategia di Kamala Harris, da presidente, sarebbe sensibilmente diversa rispetto a quella di Donald Trump. Gli eventi in Medio oriente continuano del resto ad avere effetti importanti sulla campagna elettorale.

Proprio Trump se l’è presa con gli ebrei statunitensi, colpevoli di votare in larga maggioranza per i democratici. “Gli ebrei avrebbero molto a che fare con una mia sconfitta”, ha detto il candidato repubblicano a un evento organizzato da Miriam Adelson, una delle maggiori finanziatrici della sua campagna. Gli ebrei, in realtà, rappresentano il 2 per cento dell’elettorato, ma Trump ha più volte insistito sulla necessità che abbandonino i democratici: “Se gli ebrei non mollano Kamala Harris, Israele verrà cancellato”.

Effetti di Gaza sulla politica Usa anche in una vignetta pubblicata da una rivista conservatrice, la National Review” La vignetta, a opera di Henry Payne, mostra Rachida Tlaib, deputata democratica di origini palestinesi, accanto a un cercapersone che esplode. L’immagine, che vuole suggerire presunti legami di Tlaib con Hezbollah, è stata condannata dalla deputata come “razzista e tale da incitare all’odio”.

