"TRUMP HA CAUSATO L'ASSALTO AL CONGRESSO. DEVE ESSERE RIMOSSO". IL "WASHINGTON POST" CHIEDE LA TESTA DI “THE DONALD”: “NON È ADATTO A RESTARE IN CARICA PER I PROSSIMI 14 GIORNI. OGNI SECONDO CHE MANTIENE I VASTI POTERI DELLA PRESIDENZA È UNA MINACCIA ALL'ORDINE PUBBLICO E ALLA SICUREZZA NAZIONALE" - L'IPOTESI DI INVOCARE IL 25ESIMO EMENDAMENTO PER RIMUOVERE TRUMP SI STA RAFFORZANDO NEL GABINETTO DEL PRESIDENTE. IL CONSIGLIERE ALLA SICUREZZA NAZIONALE ROBERT O'BRIEN, E IL SUO VICE MATT POTTINGER, STANNO VALUTANDO LE DIMISSIONI… - VIDEO

Da repubblica.it

Dopo l'assalto al Congresso da parte dei supporter di Donald Trump secondo cui le elezioni erano truccate, Camera e Senato Usa sono tornati a riunirsi insieme per la proclamazione di Joe Biden. Bocciati tutti i ricorsi.

supporter trump assalto al congresso

Intanto il numero dei morti, durante i disordini, sale a quattro e la polizia ha confermato che sono stati rinvenuti ordigni esplosivi davanti al quartier generale sia del Dnc (Democratic National Convention) e sia dell'Rnc (Republican National Convention).È stato inoltre individuato un veicolo vicino al Congresso con un fucile e molotov.

Mentre a Washington è stato dichiarato lo stato d'emergenza fino al 21 gennaio, alla Casa Bianca circola sempre più insistente la voce di un'ipotesi di rimozione immediata di Donald Trump.

Pence: "La violenza non vince mai"

Aprendo la seduta per certificare la vittoria di Joe Biden, Mike Pence ha condannato l'assalto dei sostenitori di Donald Trump. "Non avete vinto, la violenza non vince mai", ha detto.

supporter trump assalto al congresso

"Hanno cercato di distruggere la nostra democrazia, ma hanno fallito". Lo afferma il leader dei repubblicani in Senato, Mitch McConnell, parlando di "falsa insurrezione", di una "ribellione armata" che però non impedirà al Senato di fare il suo lavoro. "Gli Stati Uniti non saranno intimiditi", ha continuato, assicurando che non si inchinerà all'illegalità.

L'ipotesi della rimozione di Trump

Il Washington Post chiede che la responsabilità di questo atto di insurrezione ricada sul "presidente, che ha mostrato di rappresentare un grave minaccia alla democrazia": "Ha causato l'assalto al Congresso. Deve essere rimosso". Trump "non è adatto a restare in carica per i prossimi 14 giorni. Ogni secondo che mantiene i vasti poteri della presidenza è una minaccia all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale", aggiunge il board editoriale del Washington Post. "Trump è una minaccia e fino a quando resterà alla Casa Bianca il paese sarà in pericolo", osserva il Washington Post. L'ipotesi di invocare il 25/o emendamento per rimuovere Donald Trump si sta rafforzando nel gabinetto del presidente.

supporter trump assalto al congresso

Lo riporta Cbs citando alcune fonti, secondo le quali l'idea è in discussione all'interno della Casa Bianca ma non è stata ventilata al vicepresidente Mike Pence. Il 25/o emendamento della Costituzione prevede che il vicepresidente prenda i poteri nel caso il presidente muoia, si dimetta o sia rimosso dal suo incarico. A differenza dell'impeachment, dunque, consente di rimuovere il presidente senza che sia necessario elevare accuse precise.

Tanto che il consigliere alla sicurezza nazionale di Donald Trump, Robert O'Brien, e il suo vice Matt Pottinger, stanno valutando le dimissioni dopo le violenze in Congresso. Anche il potente senatore repubblicano Lindsey Graham volta le spalle a Donald Trump, di cui è stato uno stretto alleato. "Io e Trump abbiamo avuto fatto un bel viaggio. Mi dispiace che finisca così ma oggi tutto ciò che posso dire è 'non contare su di me'. Quando è troppo è troppo. Ho provato ad essere utile", ha detto in Senato, affermando che Joe Biden e Kamala Harris "sono stati eletti legalmente e diventeranno presidente e vicepresidente".

A Washington è emergenza fino 21 gennaio

supporter trump assalto al congresso

Il sindaco di Washington Muriel Bowser, dopo l'irruzione a Capitol Hill, con i manifestanti che hanno sfondato i cordoni di sicurezza e hanno fatto irruzione nel palazzo che ospita Camera e Senato Usa, estende l'emergenza pubblica nella capitale americana per 15 giorni, ovvero fino al 21 gennaio, il giorno successivo al giuramento di Joe Biden. Resta in vigore anche il coprifuoco.

Facebook blocca Trump

i supporter di trump invadono il congresso 6

È battaglia anche sul fronte dei social. Facebook blocca Donald Trump per 24 ore. Lo riportano i media americani. Il blocco del social di Mark Zuckerberg segue quello simile di 12 ore deciso da Twitter. Zuckerberg, secondo le ricostruzioni di Axios, avrebbe definito la situazione a Washington un'"emergenza" e, in una email ai dipendenti, ha assicurato che si stavano valutando altre misure per tenere la gente al sicuro.

la guardia nazionale scorta i parlamentari americani fuori dal congresso dopo l arrivo dei supporter di trump i supporter di trump invadono il congresso 4 Assalta al Campidoglio i supporter di trump invadono il congresso 9 un rivoltoso sventola la bandiera di Trump I membri del Congresso in fuga Un manifestante di Trump si porta via villeggia della Pelosi Un sostenitore di Trump siede sulla scrivania di Nancy Pelosi Un parlamentare con maschera antigas i supporter di trump invadono il congresso 2 i supporter di trump invadono il congresso 3 i supporter di trump invadono il congresso 5 la guardia nazionale contro i supporter di trump che invadono il congresso ashli babbitt uccisa durante l invasione del congresso da parte dei supporter di trump ashli babbitt uccisa durante l invasione del congresso da parte dei supporter di trump i supporter di trump invadono il congresso 8 i supporter di trump invadono il congresso 7 trump parla ai suoi manifestanti