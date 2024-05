"TRUMP HA UN PENE INSOLITO. HA IL PUBE DA YETI E I GENITALI COME IL FUNGO DI MARIO KART" – VI RICORDATE QUANDO STORMY DANIELS RIVELAVA I DETTAGLI DEL RAPPORTO SESSUALE CON “THE DONALD”?: "ERA DURATO TRE MINUTI. SI È FATTO SCULACCIARE CON LA COPIA DI UNA RIVISTA CON IL SUO RITRATTO IN COPERTINA" - LA NOTTE DI SESSO NEL 2006 IN CUI TRUMP DISSE: “MI RICORDI MIA FIGLIA IVANKA, INTELLIGENTE, BIONDA E BELLA” - IL RITRATTONE BY BARBARA COSTA DELLA PORNOSTAR - TRUMP È STATO CONDANNATO PER AVER FALSIFICATO I DOCUMENTI CONTABILI PER OCCULTARE I 130MILA DOLLARI PAGATI A STORMY...

1.SETA, SESSO, SCULACCIATE E “SOMIGLI A MIA FIGLIA”: STORMY SU PAPI TRUMP

Estratto dell’articolo di Antonella Ciancio per “Il Fatto quotidiano”

donald trump in tribunale

“Sei sempre così arrogante e pomposo?”. Arriva da Stormy Daniels la testimonianza più impietosa contro Donald Trump nell’aula del processo penale […] in corso a New York. La celebre pornostar americana racconta di aver sentito gelarsi i piedi e le mani e la stanza girarle attorno per lo “spavento” di vedere Trump in mutande e maglietta seduto sul bordo del letto della suite dell’hotel Lake Tahoe, in Nevada, in un incontro avvenuto durante un torneo di golf 18 anni fa.

“Ho pensato: oh mio Dio, come ho fatto a non capire in che situazione mi sono messa?” dice di aver pensato l’attrice, al secolo Stephanie Clifford, prima di aver provato un breve black-out, seguito solo dal ricordo di trovarsi con lui sul letto.

donald trump in tribunale a new york

“Fissavo il soffitto e non sapevo come ci fossi arrivata, provavo a pensare a qualsiasi cosa tranne a quello che stava accadendo”, dice Stormy Daniels. “Non avevo vestiti e scarpe...” aggiunge l’attrice, testimoniando il rapporto sessuale negato da Trump, descrivendo persino la posizione poco romantica dei due sul letto. La difesa chiede obiezione: accolta. I dettagli erano vietati, ma ormai sono di dominio pubblico.

Nessuna forzatura, niente droghe e alcol […], dice Daniels. L’incontro […]era inizialmente stato pensato per poter discutere di una possibile partecipazione di Daniels a The Apprentice, il celebre programma televisivo che all’epoca Trump conduceva. Daniels, vestita di nero, […] Dice che Trump le avrebbe detto: “È l’unico modo per farti uscire dal campo di camper”, gli accampamenti dove vivono i poveri. […]

stormy daniels hest debutto porno 2002

Quindi, racconta che Trump le disse che gli ricordava sua figlia Ivanka, “intelligente, bionda e bella e sottostimata come lei”. Dopo una tale premessa, la prima risposta a caldo di Daniels all’invito di cenare insieme in suite? “No”. Poi il consenso. Si ritrova il Tycoon nell’anticamera che la riceve vestito in pigiama di seta e satin.

“Ho detto, lo sa Hugh Hefner che gli hai rubato il pigiama?” ironizza Daniels […]. […] racconta che Trump le avrebbe parlato di Melania mentre guardavano delle foto. Lui le avrebbe detto di non preoccuparsi, perché “non dormiamo neanche nella stessa stanza”.

La procuratrice, Susan Hoffinger, chiede all’attrice, oggi 45enne. “Ha fatto sesso con lui?”. “Sì”, scandisce lei. L’attrice descrive di essersi allontanata per andare in bagno e di essersi ritrovata Trump in pigiama e mutande boxer. Dice di aver sculacciato Trump, che l’avrebbe sfidata a farlo, con la copia di una rivista con il ritratto del Tycoon in copertina.

stormy daniels 4

La descrizione della scena sembra agitare Trump, che fino ad allora era rimasto in silenzio e per lo più con lo sguardo fisso. “B…shit”, “stron**te”, sembra sbottare con il suo legale. Daniels, pagata 130 mila dollari dall’avvocato personale di Trump in cambio del suo silenzio prima delle presidenziali del 2016 (vinte dal leader repubblicano), non tace.

Non è la prima volta, ma stavolta i dettagli sono più salaci e si appiccicano agli atti del primo processo penale di un ex presidente, l’unico […] che potrebbe arrivare a sentenza prima delle elezioni di novembre.

Trump ha sempre negato l’affaire, che di per sé non costituisce reato. L’accusa riguarda i pagamenti a nero alla Clifford e alla modella di Playboy Karen Mcdougal in cambio del loro silenzio per non turbare le elezioni: 34 capi d’accusa di aver falsificato i pagamenti eseguiti dal suo ex avvocato Michael Cohen e registrati come semplici spese legali. Trump si è dichiarato non colpevole e agisce da vittima di una persecuzione giudiziaria a fini politici in vista della sfida elettorale contro il presidente Biden. Ci voleva Stormy ad agitare le acque.

stormy daniels e Trump

2. DANIELS, LA PORNOSTAR CHE HA FATTO INCRIMINARE TRUMP

(ANSA) - Dagli abusi subiti da bambina al 'palcoscenico' mondiale. Stormy Daniels, il nome in arte di Stephanie Clifford, non ha probabilmente mai immaginato neanche da lontano che un giorno sarebbe divenuta un volto noto per milioni di persone e la donna in grado di far cadere Donald Trump, rendendolo il primo ex presidente incriminato della storia americana.

Nata a Baton Rouge, in Louisiana, Clifford è cresciuta in una diroccata casa di campagna. La sua - ha raccontato nel libro 'Full Disclosure' - è stata un'infanzia di povertà e abusi fin da quando aveva solo nove anni. Mentre frequentava il liceo era già una spogliarellista, muovendo così i primi passi in quell'industria del porno che ha scalato fino al vetta ricevendo premi come regista, scrittrice e star. Proprio nel suo ruolo di pornostar Clifford ha incontrato nel 2006 Donald Trump, che allora era da poco sposato con Melania ed era da poco divenuto papà di Barron.

melania trump stormy daniels

Trump era un gigante del settore immobiliare e una star del piccolo schermo con The Apprentice. La scintilla della passione fra i due è scoccata subito: l'allora sessantenne Trump notò la giovane bionda dirompente con occhiali da sole Chanel e la invitò prima a cena e poi nella sua camera.

La loro relazione era così ufficialmente iniziata: i due si incontrano diverse altre volte, Trump le telefonò da un numero privato in diverse occasione chiamandola 'Honeybunch' e le promise ripetutamente di farla apparire su 'The Apprentice'. Dopo mesi Clifford non gli ha più risposto. Nel 2016, dopo la candidatura di Trump, la pornostar ha cercato di vendere la storia della sua relazione con il papabile presidente ai media e ai tabloid, inizialmente senza alcun successo.

stormy daniels 5

Poi però la pubblicazione dei fuori onda di 'Access Hollywood', in cui Trump descriveva con un linguaggio volgare la sua visione del sesso e come toccava le donne, rese la storia di Stormy Daniels ben più attraente. Fu allora che l'ex legale e fixer di Trump, Michael Cohen, propose a Stormy Daniels 130.000 dollari in cambio del suo silenzio, e la donna accettò firmando l'accordo sul set del suo ultimo film da pornostar. Un pagamento sul quale ora Trump è stato incriminato dal Gran Giurì di New York.

3. TRUMP INCRIMINATO PER I SOLDI ALLA PORNOSTAR LUI REPLICA: MOSSA POLITICA

Estratto dell’articolo di Massimo Basile per “La Repubblica”

stormy daniels 6

[…] Il gran giurì ha ritenuto credibile il racconto dell’ex avvocato di Trump, Michael Cohen, che già nel 2018 aveva ammesso di aver anticipato 130mila dollari per comprare il silenzio dell’attrice, il cui vero nome è Stephanie Clifford. La donna aveva raccontato in più occasioni, e in più anni, di aver fatto sesso con Trump nel 2006, dopo averlo incontrato a un torneo di golf pervip in Nevada. Stormy era entrata nei dettagli, raccontando che tutto “era durato tre minuti”. […]

4. STORIA PICCANTE E INGLORIOSA DI UN PRESIDENTE, UNA PORNOSTAR E IL FUNGO DI SUPERMARIO

Estratto dell’articolo di Gabriele Fazio per www.agi.it – 19 settembre 2018

Quando la pornostar Stormy Daniels ha annunciato la pubblicazione di “Full Disclosure” qualcuno alla Casa Bianca avrà tremato.

[…] Invece il sospetto è che alla fine gli unici problemi che la Daniels provocherà a Trump saranno quei risolini sotto i baffi che difficilmente da oggi in poi chi incontrerà il Presidente degli Stati Uniti riuscirà a trattenere.

stormy daniels e il marito

Il Guardian ha pubblicato in anteprima alcuni passaggi del romanzo e in realtà ciò che si è intuito è che l’opera […] rivela dettagli che forse avremmo preferito non conoscere mai, dettagli che certamente non ci permetteranno di guardare più Trump con gli stessi occhi. “Sa di avere un pene insolito. È come un grosso fungo, un fungo velenoso.... Ero sdraiata lì, infastidita dal fatto che stavo avendo un rapporto sessuale con una persona con il pube da Yeti e i genitali come il fungo di Mario Kart”.

Trattasi del simpatico Toad, forse l’ultimo dei personaggi che avremmo mai pensato potesse essere coinvolto in una storia di sesso e politica ai più alti livelli. […]

Barbara Costa per Dagospia – 6 marzo 2022

DONALD TRUMP E STORMY DANIELS

“The bitch is back!!!”: è così, è la verità, ed è proprio la bitch in questione ad annunciarlo: la pornodiva Stormy Daniels torna al porno! Come regista, per "Wicked Pictures", come ambasciatrice del marchio, e non (per il momento?) come attrice.

“Il contratto è firmato, ed è a sette cifre!” esulta Stormy, che a 43 anni e dopo 4 di stop ricomincia, e il 2022 segna il ventennale della sua entrata nel porno, precisamente da "Heat", primo film in cui sguainò i suoi imponenti seni, e gambe e lingua, e un sesso bagnatissimo, mostrando quello che ben sapeva fare, quello che già da tempo – a dirla tutta, da minorenne – dava prova: da 17enne ma non nel porno, bensì nello spogliarello, sotto contratto (legale?) a far strip tease su e giù nei club della nativa Louisiana… e visto che tocco la legalità, caro Donald Trump, stai sereno!

Puoi continuare a far comizi in giro per l’America, Stormy non tornerà alla carica: i contenziosi tra voi sono conclusi… ma ve le ricordate, quante seccature la bionda Stormy ha dato a Trump?

stormy daniels 3

Quando, guarda un po’ proprio con Trumpone sceso in campo per la Presidenza, Stormy se ne va in tv, alla CBS, al programma "60 Minutes", a dire tutta contrita che lei Donald Trump lo conosce, e bene: loro due nel 2006 – ovvero quando Trump era un tycoon famoso, sì, ma un privato cittadino – hanno avuto “a Tahoe Lake, in Sierra Nevada, in un hotel di Trump, un rapporto sessuale consensuale, e non protetto, e consensuale pure nel non utilizzare il condom”, e lui era fresco sposo di Melania e papà di Bannon, “e mi confidò che con Melania già vivevano in stanze separate”, pigolò avvilita Stormy, in tv mica “per fare la vittima”, in tv mica “per i soldi”, piuttosto “per un dovere di verità”, in barba a quel “contratto di riservatezza” stabilente che “in cambio di 130 mila dollari” lei si impegnava a starsi zitta, e a non dire che “Trump ha un arnese piccolissimo, a forma di fungo, tipo fungo velenoso”, fungo che a Stormy “faceva gran ribrezzo”.

Ribrezzo che scompare al pensiero di Trump che ti apre le porte della fama non porno: quando ha incontrato Stormy, Trump stava girando il reality "The Celebrity Apprentice" e “mi promise una parte e non solo: mi promise che lo avrebbe truccato così che la mia partecipazione durasse più a lungo”.

stormy daniels 2

Partecipazione che poi non si concretizzò. “Io e Donald ci siamo visti una seconda volta, in un albergo a Los Angeles”, e lui voleva “di nuovo fare sesso, ma io gli ho detto no”, appunto per ripicca del mancato ingresso nel reality.

Che cara, la Stormy, ci ha tentato a mandar all’aria Trump nel frattempo diventato presidente USA, in un’accesa – e mediatica – baraonda di accuse e controaccuse poi sfociate in più processi dagli esiti che hanno (s)contentato e no tutte e due le parti. Che cara, la Stormy, che con la notte di sesso passata con Trump ha stra-monetizzato una carriera porno già di per sé sfavillante: il porno della sua tresca con Trump, ci ha strombazzato in parodie, e Stormy ha a dismisura aumentato presenze dentro e fuori dal porno, e ci ha scritto pure un libro, "Full Disclosure", best-seller in cui ha svelato altri confidenziali dettagli, come la predilezione di Trump ad essere “sculacciato con una copia di Forbes con lui in copertina”, e che hanno fatto sesso per lo più in missionario.

STORMY DANIELS

Memoir che ha portato sul conto in banca di Stormy una cifra pazzesca per cui Michael Avenatti – l’avvocato da lei assunto per difenderla da Trump – è stato appena condannato a risarcirle i 300 mila dollari e più che si è intascato (ma Avenatti è ricorso in appello).

Stormy che quando col suo avvocato era pappa e ciccia postava sui social foto di CD minacciosamente compromettenti le attività amatorie extraconiugali di Donaldone… perché questa è anche la politica, e chi ha sottovalutato la portata dell’uragano Stormy ha sbagliato, come pure si è trascurata l’abilità politica della signora, una che tra un porno e l’altro, e recitato e diretto, e lesbo e sadomaso, votava democratico fino a che si è nel corpo e nell’anima scoperta una repubblicana e come tale si è candidata per un seggio al Senato, candidatura che è durata solo un mese, candidatura forse presagio di altre politiche imprese… dai, stai sereno, Donald Trump, ora Stormy assicura che “quelle battaglie sono finite”, ora Stormy è tornata al porno, a Wicked, la casa che l’ha lanciata, e per la quale ha pornato in esclusiva 16 anni.

STORMY DANIELS

E comunque in questi ultimi anni di scandali sesso-politici e aule di tribunali Stormy Daniels è stata via dal porno ma non ferma: ha lanciato un lubrificante a base di marijuana (“per sensazioni speciali mentre si fa sesso!”), è stata in tour con uno strip show da lei chiamato "Make America Horny Again" (!), è stata autrice e star di comics, e ha collezionato innumerevoli ospitate in talk show, ed è stata pure invitata a parlare a Oxford.

Di recente Stormy per un canale mainstream ha girato "Spooky Babes", 13 episodi su case e posti infestati di creature paranormali. Stormy Daniels ha una figlia 11enne, e 2 matrimoni falliti alle spalle. Il suo primo marito l’ha accusata e denunciata di averlo picchiato (per una bolletta non pagata!?), denuncia in seguito ritirata.

stormy daniels alla fiera dell'erotismo di berlino 3 john duran e stormy daniels stormy daniels alla fiera dell'erotismo di berlino 9 stormy daniels e Trump stormy daniels full disclosure stormy daniels e l'avvocato michael avenatti