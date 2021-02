6 feb 2021 15:43

"TRUMP INAFFIDABILE, NON RICEVA PIÙ I RAPPORTI SECRETATI DEGLI 007" – BIDEN NON VUOLE CHE 'THE DONALD' RICEVA GLI AGGIORNAMENTI DELL’INTELLIGENCE. IL MOTIVO? NON PENSO CE NE SIA BISOGNO. CHE IMPATTO AVREBBE OLTRE AL FATTO CHE POTREBBE SBAGLIARSI E DIRE QUALCOSA?