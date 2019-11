ACHTUNG, I TEDESCHI NON VOGLIONO SALVINI: C’È UN VETO DELLA CDU AI RAPPORTI TRA LEGA E PPE - IL “CAPITONE” TENTA DI ACCREDITARSI A LIVELLO EUROPEO (PER ANDARE AL GOVERNO IN ITALIA) CON LA MEDIAZIONE DI BERLUSCONI MA DALLA GERMANIA ARRIVA IL NO: "SONO ALLEATI DI AFD E LE PEN" - TRA I PIÙ CONTRARI C’È L'EX MINISTRO SCHAUBLE - L’ALLEANZA CON I SOVRANISTI EUROPEI PORTA CONSENSI ALLA LEGA IN ITALIA MA SI STA DIMOSTRANDO UNA ‘ZAVORRA’ A BRUXELLES…