CAOS AL MINISTERO DELL’ECONOMIA: NEL RENDICONTO DEI FONDI UE MANCANO 6 MILIARDI PER IL SOSTEGNO AL LAVORO– LA DAGO-INDISCREZIONE E IL GIRO FRENETICO DI CHIAMATE TRA IL MEF E IL GABINETTO DI PAOLO GENTILONI - IL PROBLEMA? L’UNIONE EUROPEA NON CI RIMBORSA PER CIO' CHE NON È RENDICONTATO. MA LA DIFFERENZA (6 MILIARDI) NON E’ UN AMMANCO DI SCONTRINI PERCHE’ C’E’ TEMPO FINO A MARZO 2022 PER RENDINCONTARE LA SPESA A BRUXELLES. SE QUALCHE REFUSO C'E' STATO SI PUO' SEMPRE CORREGGERE...