"VOLEVA UN POSTO PER LA COMPAGNA" – DIETRO L’ADDIO DI LEONARDO GRIMANI A ITALIA VIVA CI SAREBBE UNA RICHIESTA FATTA DAL SENATORE UMBRO A RENZI CHE AVREBBE RISPOSTO GELIDO: “SIAMO UN PARTITO, NON UN CENTRO PER L'IMPIEGO”. LA CONTROREPLICA DI GRIMANI: “SOLO CALUNNIE, MAI CHIESTO NIENTE. LASCIO IV PERCHÉ NON VOGLIO ANDARE A DESTRA”

Da La Repubblica

grimani renzi

Italia Viva perde un senatore. Si tratta di Leonardo Grimani, umbro, 49 anni. «Lascio il partito dopo due anni di lavoro appassionato ed intenso». Spiega di non credere in un progetto di centro: «Nel passato non mi sembra che un terzo polo abbia avuto mai grande fortuna».

Andrà al gruppo misto ed esclude un ritorno al Pd. È il sesto parlamentare che Iv perde quest' anno: dalla Camera sono andati via De Filippo, Rostan e Scoma, dal Senato Comincini, Sudano e adesso Grimani. Tagliente la replica di Italia Viva. Renzi è irritato e fonti del partito fanno sapere che le ragioni dell'addio non sarebbero solo politiche: «Grimani ha parlato con Matteo, chiedendo un impegno per dare una mano professionale alla nuova compagna».

grimani

Renzi, avrebbe risposto gelido: «Siamo un partito, non un centro per l'impiego». La controreplica di Grimani: «Solo calunnie, mai chiesto niente. Lascio Iv perché non voglio andare a destra».