1-MOSCA, 'ZELENSKY ACCATTONE, VA NEGLI USA A MENDICARE' ++

zelensky visita i soldati feriti all ospedale di new york 2

(ANSA) - E' ovvio che l'accattone dipendente di Kiev sta andando a mendicare ancora denaro e armi dai suoi padroni americani". Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, in merito alla visita negli Usa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti.

2-ZELENSKY A NEW YORK, VISITA IN OSPEDALE SOLDATI UCRAINI FERITI

(ANSA) - Il Volodymyr Zelensky ha visitato i soldati ucraini feriti ricoverati a New York, allo Staten Island University Hospital. Il presidente ucraino li ha ringraziati e li ha lodati, concludendo il suo breve intervento con 'Gloria all'Ucraina'. Da marzo almeno 18 soldati ucraini hanno ricevuto assistenza medica nella struttura di Staten Island.

maria zakharova

"Abbiamo l'obbligo di aiutare la situazione in Ucraina il più possibile", ha detto Michael Dowling, l'amministratore delegato di Northwell Health, a cui fa capo l'ospedale di Staten Island, accogliendo il presidente ucraino. Zelensky è a New York per l'Assemblea Generale dell'Onu, dopo la quale andrà a Washington, dove sarà ospite del presidente americano Joe Biden alla Casa Bianca.

zelensky visita i soldati feriti all ospedale di new york 4 FOTO DEL MATRIMONIO DI MARIA ZAKHAROVA zelensky visita i soldati feriti all ospedale di new york 3 zelensky visita i soldati feriti all ospedale di new york 1 le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 4 le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 6 le foto del matrimonio di maria zakharova con andrei makarov a new york 10 Maria Zakharova