NON È STATO UN DIBATTITO, MA UNA GANG BANG! - VIDEO: TUTTI CONTRO BLOOMBERG. NELLA PRIMA OCCASIONE DI CONFRONTO, GLI ALTRI CANDIDATI LO HANNO SVENTRATO. WARREN: ''HAI CHIAMATO LE DONNE CICCIONE, LESBICHE CON LA FACCIA DA CAVALLO''. SANDERS GLI RINFACCIA LE POLITICHE RAZZISTE, BIDEN LO SBERTUCCIA PERCHÉ ORA SI SPACCIA PER OBAMIANO, BUTTIGIEG METTE IN MEZZO PURE BERNIE: ''NON SI PUÒ SCEGLIERE TRA UNO CHE VUOLE BRUCIARE IL SUO PARTITO E UNO CHE LO VUOLE COMPRARE''