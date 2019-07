RAGGI CALANTI SUL CAMPIDOGLIO – ALTRE DIMISSIONI IN CASA M5S: IL CONSIGLIERE ENRICO STEFÀNO LASCIA L'INCARICO DI VICEPRESIDENTE VICARIO DELL'AULA CAPITOLINA – E POI PROMETTE DI SPIEGARE I MOTIVI DELLE SUE DIMISSIONI "A MENTE FREDDA" - LO STALLO PER IL MANCATO PASSO INDIETRO DI MARCELLO DE VITO DOPO L’ARRESTO PER CORRUZIONE

Nuova tegola per giunta raggi. Si dimette da vicepresidente del consiglio comunale di roma il fedelissimo enrico stefano. @virginiaraggi @EnricoStefano #leggo #vatuttobene pic.twitter.com/HT8llEUg6p — davide desario (@davidedesario) 4 luglio 2019

Enrico Chillè per www.leggo.it

Una nuova tegola per la giunta Raggi: è di pochi minuti fa la notizia delle dimissioni di Enrico Stefàno dal ruolo di vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina.







Enrico Stefàno, 32 anni, ha deciso di rassegnare le dimissioni augurando buon lavoro a tutta la giunta e al consiglio comunale di Roma. Già presidente della III Commissione Mobilità, Enrico Stefàno era stato eletto anche vicepresidente vicario dell'Assemblea Capitolina, 'orfana' del presidente Marcello De Vito, arrestato nel marzo scorso ed espulso dal Movimento 5 Stelle. Solo l'ex presidente del consiglio comunale di Roma era riuscito a ottenere più voti di Stefàno in Assemblea e, da oltre tre mesi, la carica vacante era stata assunta 'ad interim' proprio dal 32enne consigliere del M5S.



Enrico Stefàno, che in questi tre anni di amministrazione M5S a Roma si è distinto per l'impegno a promuovere una mobilità più sostenibile, incentrata su una miglior fruizione del trasporto pubblico e sulle piste ciclabili, ha annunciato le dimissioni anche sulla propria pagina Facebook. «A mente fredda spiegherò i motivi della mia decisione, nel frattempo mi corre l'obbligo di fare dei ringraziamenti. In primis al mio staff, tutti dipendenti comunali, che da 3 anni con pazienza, dedizione, amore, seguono le mie (dis)avventure.

Agli uffici del Segretariato, che in questi tre mesi sono stati una piecevolissima scoperta per competenza e disponibilità. Ai gruppi di opposizione, che, anche se inevitabilmente con idee diverse, si sono dimostrati sempre leali e corretti, nell'interesse della città» - si legge nel post di Enrico Stefàno - «Ovviamente resta il mio pieno e incondizionato appoggio alla maggioranza e a Virginia, che in questi tre anni sta facendo un lavoro straordinario e merita il supporto di tutti, amministratori e soprattutto cittadini. Continuerò a lavorare per Roma, che amo, dando il massimo per vedere realizzata la nostra idea di città».

