MARZIANI D'ITALIA - UMBERTO BRINDANI: “AL GOVERNO SI DISCUTE, E SI LITIGA, SU QUANDO FAR TERMINARE IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI. IN OGNI CASO PRESTO O TARDI AVVERRA?. E CI SARANNO 600 MILA CONCITTADINI CHE RISCHIERANNO DI PERDERE IL POSTO DI LAVORO DA UN GIORNO ALL’ALTRO. ANDATELO A DIRE A LORO CHE I PAPERONI DEL CALCIO VOGLIONO ANCORA PIU? SOLDI, O A ENRICO LETTA, CHE DA QUANDO E? SEGRETARIO DI PD, SI BALOCCA CON FACCENDE DI ESTREMA ATTUALITA?, COME IL VOTO AI SEDICENNI O LA DOTE AI DICIOTTENNI, LO IUS SOLI, L’IDENTITA? DI GENERE. SAPETE COME VI RISPONDERANNO? SI?, LO SO CHE LO SAPETE...’’