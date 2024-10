9 ott 2024 08:44

RAI, GOVERNO NEL PALLONE – LA MAGGIORANZA NON SI PRESENTA NELLA RIUNIONE PLENARIA DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA, CONVOCATA PER DECIDERE LA DATA DELLA VOTAZIONE SULLA PRESIDENZA RAI, FACENDO MANCARE IL NUMERO LEGALE - ALTRO SCHIAFFO A GIANNI LETTA, PER SIMONA AGNES ALLA PRESIDENZA DI VIALE MAZZINI: MANCANO SEMPRE DUE VOTI - IL CENTRODESTRA SPERA NELL’AIUTO DEI 5STELLE IN CAMBIO DELLA DIREZIONE DEL TG3, LASCIATA VACANTE DOPO LA NOMINA DI ORFEO A “REPUBBLICA” – CONTE NEGA LE VOCI DI UNA TRATTATIVA CON LA MAGGIORANZA: “RICOSTRUZIONI FANTASIOSE”