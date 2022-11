RAVE HEART – IL DECRETO CONTRO I RADUNI ILLEGALI DI FATTONI STA SPACCANDO LA MAGGIORANZA! FORZA ITALIA CHIEDE MODIFICHE, CON IL RONZULLIANO MULÈ MANDATO ALL’ATTACCO: SE NON DOVESSE ARRIVARE UN EMENDAMENTO DIRETTAMENTE DAL GOVERNO, LO FARÀ FORZA ITALIA”. MA L’EFFETTO È SOLO QUELLO DI INCATTIVIRE ANCORA DI PIÙ LEGA E FRATELLI D’ITALIA, FAUTORI DELLA LINEA DURA CONTRO I FATTONI – IL PD PRESENTA UN SUB-EMENDAMENTO PER CANCELLARE LA NORMA

(ANSA) - Il Pd ha depositato in commissione speciale alla Camera un sub-emendamento al dl aiuti ter soppressivo dell'articolo 5 del decreto rave. La proposta di modifica - annunciata ieri da Debora Serracchiani - sarebbe inammissibile per materia ma in base alla prassi parlamentare qualora l'emendamento fosse sottoscritto da tutti i gruppi potrebbe essere esaminato

2. LA MAGGIORANZA BALLA SUI RAVE ALT A FORZA ITALIA: "NON SI CAMBIA" GLI SCONTRI PRECEDENTI

Francesco Grignetti per “La Stampa”

Il decreto anti-rave è arrivato al Senato, eppure la situazione delle commissioni è talmente indietro che se ne parlerà non prima di due settimane. Nel frattempo non calano d'intensità le polemiche. Molti pensano che il decreto sarà ritoccato dal Parlamento, viste le interviste di esponenti di Forza Italia. Errore.

Proprio perché la componente più liberale della maggioranza sta alzando la voce, c'è da registrare un irrigidimento di Fratelli d'Italia e della Lega, le due componenti di destra-destra che a questo punto, al di là della disponibilità di facciata, non vogliono toccare nemmeno una virgola.

L'irritazione di Meloni e Salvini non è ancora venuta pienamente allo scoperto. Al di là di ogni possibile tecnicismo, la questione è diventata di principio: il partito della premier, e di conserva i leghisti, non vogliono dare l'idea di retrocedere, meno che mai sotto l'incalzare dell'opposizione o di un partner junior.

Di nuovo, ieri, Giorgio Mulé, FI, si è distinto per essere una delle voci più critiche dentro il destra-centro: «Se non dovesse arrivare un emendamento direttamente dal governo, lo farà Forza Italia», annuncia. Tanta foga però non è condivisa pienamente da tutti i suoi. «L'anarchia non può regnare in un Paese democratico. È un bene che tra i primi provvedimenti ci sia la norma anti-rave», afferma Deborah Bergamini. Oppure Maurizio Gasparri: «Bisognava affrontare l'emergenza. Poi si può discutere sull'entità della pena massima, se non va bene sei anni si può mettere cinque, o su una migliore definizione della condotta che si vuole sanzionare».

Per capire il clima nella coalizione, basta leggere con attenzione, allora, le parole del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, uno dei più vicini a Giorgia Meloni. «Sulla norma che proibisce l'organizzazione dei rave non si torna indietro», ha scandito ad Agorà sui Rai Tre.

Il ritornello del governo è che se servirà qualche affinamento del testo, se ne parlerà in Parlamento. E si aggiunge: poche storie sulla presunta incostituzionalità del decreto, visto che ha superato un primo vaglio del Quirinale. Ciriani va anche oltre: «Vogliamo sancire che con questo governo l'illegalità non è più consentita. La scelta è stata fatta». Gli fa eco il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, FdI: «E comunque, coloro che ci accusano di voler introdurre misure liberticide sono gli stessi che hanno inventato il green pass e chiuso per mesi gli italiani a casa».

Sempre più è chiaro che il primo atto del governo Meloni ha ormai acquistato valenza politica e simbolica, e che è impossibile quel che sperano le opposizioni, ovvero di una frattura tale nella maggioranza da costringerli a riscrivere il testo. Il Pd ribadisce la linea della cancellazione del provvedimento ed è probabile che il primo atto sarà un emendamento soppressivo della norma.

Giuseppe Conte ci va giù durissimo: «Per una esibizione muscolare, per dare un segnale simbolico come ha detto Meloni, si è introdotta una norma raccapricciante, da Stato di polizia, buona per dittature sud-americane». Ciriani concede poco: «Se all'opposizione condividono che questi raduni debbano essere proibiti, e se c'è questa volontà, in Parlamento si troverà un'intesa, altrimenti tutta la polemica diventa strumentale». I segretari dei sindacati confederali intanto hanno ottenuto un incontro oggi con il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, per esprimere il loro dissenso e mettere in chiaro che mai il nuovo reato si possa e si debba utilizzare contro operai o studenti che occupano fabbriche, scuole o università.

