Da la Stampa

Il 63% degli italiani boccia il reddito di cittadinanza e sono soprattutto gli elettori del centrodestra che lo giudicano inutile e lo vorrebbero cancellare. È questa l' opinione che emerge da un sondaggio realizzato da Enzo Risso, consulente per le ricerche strategiche, su un campione di mille interviste. Il 58% della base del M5s difende la misura, ma c' è comunque un 42% che la definisce inutile. Rapporti di forza rovesciati nel Pd: per il 46% degli intervistati il sussidio è utile, per il 54% no.

Più netto il giudizio degli elettori di Fratelli d' Italia e Lega, rispettivamente l' 83 e il 64% non l' accettano. In generale, il 53% delle persone coinvolte dall' indagine del professor Risso pensa che andrebbe rimodulato per renderlo più efficace, il 40% lo cancellerebbe mentre solo il 7% lo lascerebbe così com' è. Tra chi vuole rimodulare il reddito di cittadinanza gli elettori di Pd e 5 stelle si trovano sulla stessa lunghezza d' onda: sono d' accordo rispettivamente il 71 e il 74%. lU. mo. -

