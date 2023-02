6 feb 2023 11:43

REGIONALI TOMBALI: FORZA ITALIA RISCHIA DI SPARIRE IN LOMBARDIA E LA LEGA PURE - BERLUSCONI HA PAURA CHE IL VOTO PER IL PIRELLONE POSSA SANCIRE LA POLVERIZZAZIONE DEL SUO PARTITO E DEL CARROCCIO IN FAVORE DI FRATELLI D’ITALIA (SE LA LEGA VA SOTTO IL 10% NEL SUO FORTINO, SALVINI CHE FA: RESTA O SE NE VA?) - L'OSSESSIONE DEL CAV: “PER COLPA DI FRATELLI D’ITALIA STIAMO ANDANDO TROPPO A DESTRA. NON SI VINCE SENZA UN CENTRO MODERATO. FOSSE PER ME, IN LOMBARDIA VOTEREI MORATTI…” (MA FORZA ITALIA SMENTISCE: "PAROLE MAI PRONUNCIATE")