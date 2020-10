14 ott 2020 11:45

REGIONE COVID - POSITIVO AL TAMPONE RAPIDO IL CAPO DI GABINETTO DI ZINGARETTI, ALBINO RUBERTI. CHIUSA LA PALAZZINA A DELLA REGIONE LAZIO: ''SONO ASINTOMATICO E MI SONO MESSO IN ISOLAMENTO IN ATTESA DI ULTERIORI ACCERTAMENTI''. ZINGARETTI NON SAREBBE STATO A STRETTO CONTATTO NEGLI ULTIMI GIORNI, MENTRE SONO SCATTATE LE PROCEDURE CON I SUOI COLLABORATORI PIÙ STRETTI - RUBERTI IN PRIMAVERA FECE UNA GRIGLIATA IN LOCKDOWN, CHE LUI GIUSTIFICÒ COME ''PRANZO DI LAVORO