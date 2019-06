IL REGNO UNITO ESCE? TRUMP ENTRA (A GAMBA TESA) - IL PUZZONE VEDE L'ADORATO FARAGE, LODA JOHNSON AL TELEFONO (MA BORIS LO AVEVA INSULTATO) ED EVITA CORBYN CHE AVREBBE VOLUTO INCONTRARLO. POI PARLA MALE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI HUNT CON IL MINISTRO DELL'AMBIENTE GOVE. UNA GIORNATA COME UN'ALTRA - LA PROTESTA NON DECOLLA: PIOVEVA E LA GENTE DOVEVA LAVORARE - DA PIERS MORGAN INDOSSA IL CAPPELLO DI CHURCHILL

Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”

Donald Trump non ha rinunciato a entrare a gamba tesa nella politica britannica. Durante la conferenza stampa congiunta con Theresa May, ha rivelato di essersi rifiutato di incontrare Jeremy Corbyn: il leader laburista aveva chiesto un abboccamento col presidente americano, ma lui lo ha snobbato. E lo ha definito «una forza negativa».

Non poco, considerato che Corbyn potrebbe pur sempre vincere le prossime elezioni e diventare primo ministro britannico. Ma fra i due non corre certo buon sangue: il leader laburista ha boicottato il banchetto ufficiale a Buckingham Palace, lunedì sera, e ieri ha arringato i manifestanti scesi in piazza contro Trump.

Quali siano i beniamini di Trump è presto detto. Ieri il presidente è tornato a lodare Boris Johnson, il favorito per la successione a Theresa May: ma Boris, forse temendo un abbraccio soffocante, ha evitato l' incontro diretto e ha preferito una lunga conversazione telefonica. Chi invece è stato ricevuto a tu per tu è stato il vecchio amico Nigel Farage, fresco trionfatore delle elezioni europee. Trump ha trovato pure il tempo di incontrare Michael Gove, il ministro dell' Ambiente che è il principale rivale di Johnson, e di fare battute sulle qualità del ministro degli Esteri Jeremy Hunt, altro contendente per Downing Street. Insomma, «The Donald» pareva atteggiarsi a «kingmaker» della Gran Bretagna.

Un altro invece a subire i suoi fulmini è stato Sadiq Khan, definito anche lui «una forza negativa» e criticato per le presunte debolezze sulla sicurezza. Fra i due la polemica va avanti da giorni: domenica, in un editoriale, il sindaco aveva dato del fascista a Trump, paragonandolo ai dittatori degli anni Venti in Europa; lunedì mattina il presidente aveva replicato via Twitter, chiamando il sindaco «un perdente totale»; e ieri Khan ha rincarato la dose, definendo Trump «il volto dell' estrema destra mondiale».

I due personaggi si detestano e si scambiano insulti da anni: d' altra parte, uno è il sindaco musulmano di una grande città multiculturale, l' altro il presidente che ha messo al bando diversi Paesi islamici e non ama di certo gli immigrati.

Un cocktail esplosivo che sicuramente continuerà a produrre scintille.

Ma un' altra osservazione di Trump ieri ha acceso gli animi dei britannici: il presidente ha promesso un «fenomenale» accordo commerciale con Londra dopo la Brexit, ma ha aggiunto che dovrà includere anche il servizio sanitario nazionale, che per i britannici è un totem intoccabile, parte dell' identità nazionale. E l' idea che possa essere privatizzato a vantaggio delle industrie farmaceutiche americane ha mandato un brivido lungo la schiena. Anche Theresa May ha dovuto frenare sulla prospettiva: ma va detto che la conclusione di un trattato complessivo richiederà probabilmente parecchi anni.

Non è decollata invece la manifestazione anti-Trump: complici il giorno lavorativo e la pioggia che imperversava su Londra, si sono presentate all' appuntamento poche migliaia di persone, molte di meno di quanto gli organizzatori si attendevano. «Proteste? Fake news !», ha comunque liquidato la faccenda Trump.

