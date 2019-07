RENZI, UNA BUONA PAROLA PER TUTTI: “MOAVERO MILANESI È UN MINISTRO IMBARAZZANTE: HA PIÙ COGNOMI CHE IDEE. NON SAPPIAMO LA NOSTRA POSIZIONE SUL VENEZUELA, SULLA LIBIA, SUL FUTURO DELL'EUROPA, SUI RAPPORTI CINA-USA, SULLA BREXIT. CONTE SCRIVE LETTERE AI GIORNALI PER RICORDARE A SE STESSO DI ESSERE IL PREMIER. SALVINI È ISOLATO A LIVELLO INTERNAZIONALE E DI MAIO…”

MOAVERO CONTE TRIA

Estratto dell’articolo di Maria Teresa Meli per il “Corriere della sera”

[…] Renzi, lei continua a girare per conferenze in tutto il mondo. Come è vista l' Italia?

«Non è vista. Moavero Milanesi è un ministro imbarazzante: ha più cognomi che idee. Non sappiamo la nostra posizione sul Venezuela, sulla Libia, sul futuro dell' Europa, sui rapporti Cina-Usa, sulla Brexit. Il premier scrive lettere ai giornali per ricordare a se stesso di essere il premier. Lo dice sempre, sono il presidente del Consiglio: quasi non ci crede neanche lui. E Salvini è isolato a livello internazionale. Quanto agli investitori: non credono al governo, purtroppo.

matteo salvini luigi di maio

Del resto come fai a credere a Di Maio che quindici giorni fa attacca i Benetton dicendo che il loro ingresso in Alitalia farebbe precipitare gli aerei e oggi plaude agli stessi Benetton? Il video delle frasi di Di Maio è diventato virale in Rete. Ma purtroppo lo vedono anche all' estero. E dicono: non ci fidiamo di voi. Un peccato, perché l' Italia ha tutto per essere protagonista. Abbiamo una bellissima macchina ma il pilota non sa guidare. E così sfumano tante occasioni per le nostre imprese e per il nostro Pil».