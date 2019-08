INSIDER RENZING – PREPARATE I POPCORN! NON DITE A MATTEUCCIO, CHE VUOLE TORNARE A TUTTI I COSTI A PALAZZO CHIGI, CHE IL SUO PARTITINO A ESSERE OTTIMISTI VALE IL 5% – SE SI VOTA A OTTOBRE CORRERÀ DA SOLO. ALTRIMENTI FA TRATTARE ZINGARETTI CON I GRILLINI PER POI DARGLI LA COLPA IN CASO DI FLOP – MA L'EX PREMIER SOGNA DI FARE COME SALVINI CON DI MAIO: “ME LI MANGIO VIVI COME HA FATTO LUI E POI LA SFIDA SARÀ TRA NOI DUE” (AUGURI)