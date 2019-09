1 - IL SITO DI ITALIA VIVA REGISTRATO GIÀ IL 9 AGOSTO

“Il nome della nostra nuova sfida sarà Italia Viva”, ha detto ieri Matteo Renzi, a Porta a Porta, dopo l’annuncio dell’addio al Pd. Un addio ben meditato a quanto pare, visto che il sito “italiaviva.org” è stato registrato lo scorso 9 agosto, il giorno dopo alcune sue dichiarazioni che in sostanza preannunciavano le sue intenzioni: “Di sicuro nascerà una forza di centro, su questo non ci sono dubbi”, aveva detto in un colloquio comparso sulla Stampa.

Anche “italiaviva.eu” è stato registrato il 9 agosto. Prima dunque della nascita del governo fra Pd e Cinque stelle guidato da Giuseppe Conte. Segno che Renzi avrebbe comunque fatto la scissione e che poco c’entrano le corrispondenze d’amorosi sensi fra i due partiti alla ricerca di una “casa comune”, Italia Viva, quindi: uno slogan che Renzi aveva già usato per la Leopolda 2012, “Viva l’Italia viva”, e che, prima di lui, aveva usato anche Walter Veltroni per la campagna elettorale del 2008. Ma “L’Italia viva” è anche il nome di un libro di Mario Capanna. Quanto ai numeri dei parlamentari che lo seguiranno, è stato Renzi a illustrarli a Porta a Porta: “Sono più di 40 quelli che stanno con noi. 25 deputati e 15 senatori. Ci sarà un sottosegretario, non due”.

La storia del Pd, vista da Matteo Renzi, è un po' come il maiale: non si butta via nulla. E in epoca di educazione al riciclo, l' ex rottamatore è tornato nell' officina del partito che ha appena abbandonato per vedere che pezzi avanzavano. E così si è ritrovato a battezzare la sua nuova creatura con il nome "Italia Viva", che a tutti suonerebbe immediata con le parole invertite, come un grido di libertà, di rivalsa patriottica o come una canzone di Francesco De Gregori. Eppure nel Pd, appena Renzi ha svelato il nome del gruppo che sogna di farsi movimento e poi partito, subito è suonato all' orecchio un ricordo. 2008: lo slogan scelto per la campagna di Walter Veltroni è: "L' Italia Viva". Anzi sul pullman che lo porterà per 45 tappe lungo tutte le province italiane campeggiava quella scritta con accanto la W, di Walter ma anche di Viva.

E quale sarà lo slogan scelto da Renzi per le primarie del 2012 contro Pier Luigi Bersani?

"Viva l' Italia Viva", con il blu e il rosso che faceva un po' americano. In realtà "Viva l'Italia Viva" è la seconda opzione, che a metà corsa per la guida del Pd sostituì il più suggestivo "Adesso!", a sua volta copiato da Dario Franceschini che lo usò da candidato alle primarie tre anni prima. E così di plagio in plagio, Renzi non ha mai perso il vizietto della scopiazzatura, fino alla frettolosa scelta dell' ultimo nome. Anche perché il penultimo - Azione Civile - era la sigla del partito guidato da Antonio Ingroia che da buon ex magistrato ha sintetizzato la mania di Renzi in un reato: «È un tentativo di furto».

