(ANSA) L'Aula del Senato boccia la mozione di sfiducia di +Europa nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. I presenti erano 302, i votanti 301, i voti a favore sono stati 124, 158 i contrari, 19 gli astenuti. Poco prima, l'Assemblea di Palazzo Madama aveva bocciato il documento del centrodestra.

(ANSA) "Oggi si chiude il cerchio: tra le ragioni per cui la Lega pose fine il governo passato ci furono le sue omissioni. E vediamo che ancora oggi prosegue su quella linea". Così Giulia Bongiorno (Lega), intervenendo al Senato, rivolta al ministro Bonafede, annunciando il voto favorevole della Lega a entrambi le mozioni di sfiducia. "Lei ha promesso ma non ha accelerato i tempi dei processi, non ha riformato il codice. Durante la pandemia ha omesso di decidere quando era essenziale farlo: ci sono stati gravi ritardi.

Si sono chiuse le scuole e gli stadi, ma i tribunali sono rimasti aperti: ho visto avvocati anche di ottant'anni al lavoro. Sono stati chiusi molto dopo e dopo che tanti avvocati, giudici e cancellieri si sono infettati. Poi ha abdicato al suo ruolo: voi del governo non avete fatto nemmeno una norma sullo smart-working. Se doveva fare una scelta sulle scarcerazioni - sottolinea Bongiorno - mi spiega perchè non ha fatto uscire chi era in custodia cautelare presunti innocenti invece dei condannati definitivi? Poi parla di norme antiche, ma lei non è di passaggio...Se quelle norme non vanno bene le cambi".

(ANSA) "Pur di non andare a casa, Renzi opta per un compromesso al ribasso votando 'no' alla sfiducia, dopo averla barattata per un 'piatto di lenticchie'. Italia Viva mostra sempre più i suoi limitati orizzonti politici e i dis-valori per cui si batte" Così in un tweet, Jacopo Morrone, deputato della Lega ed ex sottosegretario alla Giustizia.

(ANSA) "Dopo che i Cinquestelle hanno mollato anche sul no alla regolarizzazione degli immigrati, consentendo la sanatoria indiscriminata per i clandestini proposta dal partito di Renzi, e dopo il lungo colloquio di ieri tra Conte e Maria Elena Boschi per trattare chissà quale altra poltrona, Renzi ha annunciato che difenderà il ministro Bonafede votando contro la nostra mozione di sfiducia. Che sorpresa. P.S. Renzi se continui così tra un po' avrai più poltrone che voti". Così la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, commentando le parole del leader di Iv, Matteo Renzi.

Da Libero Quotidiano

Lo aveva detto chiaro e tondo alla vigilia, nella serata di martedì 19 maggio: non fatevi illusioni, Matteo Renzi non sfiducerà Alfonso Bonafede. E così è stato: ma quale sfiducia? Vittorio Feltri, insomma, non sbagliava. Troppo alto il prezzo da pagare, per Renzi: la caduta del governo e, di fatto, la fine del suo potere politico e di qualsivoglia ambizione. "Domani il Parlamento vota la sfiducia a Bonafede ma nessuno si illuda - cinguettava il direttore di Libero -. Il ministro resterà al suo posto, in caso contrario tutti i deputati e i senatori sarebbero costretti ad andare a casa. Per cui non succederà niente. Bonafede resterà al suo posto. E così i suoi colleghi". Tutto come ampiamente previsto.

Eppure, sempre Vittorio Feltri, non si nega la soddisfazione di scoccare una frecciata contro il leader di Italia Viva dopo l'intemerata in aula al Senato ove ha detto di condividere nel merito le mozioni di sfiducia ma di non votarle per ragioni politiche (alias la poltrona). L'affondo piove nuovamente su Twitter: "Renzi non ha sfiduciato Bonafede come avevo previsto. Il suo è il belato del lupo", conclude tranchant Vittorio Feltri.

