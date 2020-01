RENZI SCENDE IN CAMPO IN TOSCANA? MATTEUCCIO STA SERIAMENTE PENSANDO DI CANDIDARSI CAPOLISTA DI “ITALIA VIVA” NELLE PROSSIME ELEZIONI REGIONALI IN TOSCANA, IN APPOGGIO A EUGENIO GIANI. MA SE FOSSE ELETTO PERÒ NON LASCEREBBE IL SENATO...

Marco Antonellis per Dagospia

MARIA ELENA BOSCHI E MATTEO RENZI

Mentre come Dagoanticipato la scorsa settimana la maggioranza di Governo va verso il rinvio in Commissione del ddl Costa (quello sulla prescrizione) per consentire a Pd, Leu e M5s di prendere tempo in attesa della riforma del processo penale e soprattutto per evitare pericolosi scossoni politici in seno al Conte 2 soprattutto da parte di Italia Viva, nuovi rumors giungono in queste ore proprio riguardo il senatore semplice di Rignano.

"Zingaretti porta il Pd al 34% in Emilia. E allora che fa Renzi? Pensa di candidarsi capolista di IV nelle prossime elezioni regionali in Toscana, in appoggio a Giani" rivelano tra il serio e il faceto dalle parti del Nazareno. L'idea frulla nella testa del leader di Italia Viva, che così potrebbe spingere la sua lista nella propria regione.

EUGENIO GIANI

"Fra l'altro Renzi si è lasciato non bene (eufemismo!) con i renziani che sono rimasti nel Pd" continuano le medesime fonti. Ancor di più in Toscana, dove gli sgambetti fra le parti pare che siano all'ordine del giorno. "E' come Kramer contro Kramer o la Guerra dei Roses" commentano. Certo, resta da capire che farebbe Renzi in caso di elezione a consigliere regionale della Toscana: lascerebbe il Senato? "Mai e poi mai" fanno sapere senza mezzi termini i fedelissimi del toscano da Italia Viva che confermano però come l'intenzione di Matteo Renzi di candidarsi nella sua regione sia concreta.

