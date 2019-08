RENZI TRAMA, ZINGARETTI SFASCIA: “NON È CREDIBILE L'IPOTESI DI UN GOVERNO PER FARE LA MANOVRA ECONOMICA E PORTARE POI ALLE ELEZIONI, SAREBBE UN REGALO A UNA DESTRA PERICOLOSA CHE TUTTI VOGLIONO FERMARE” - DI MAIO: “MATTARELLA È L'UNICO CHE DECIDE QUANDO E SE ANDARE A VOTARE…” - IL POST DI BEPPE GRILLO CONTRO SALVINI (“LO SCERIFFO E’ IN FUGA DALLA CITTÀ”), RENZI E GLI “AVVOLTOI DI NUOVA GENERAZIONE”

NICOLA ZINGARETTI E MATTEO RENZI

ZINGARETTI, PD UNITO, NON CREDIBILE GOVERNO PER MANOVRA

(ANSA) - "Non è credibile l'ipotesi di un governo per fare la manovra economica e portare poi alle elezioni, sarebbe un regalo a una destra pericolosa che tutti vogliono fermare". Lo afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti parlando al Nazareno.

DI MAIO, SOLO MATTARELLA DICE QUANDO VOTARE

(ANSA) - "Mattarella è l'unico che decide quando e se andare a votare. Già è surreale che ci debba essere crisi a Ferragosto. Ai cittadini viene scaricata addosso la preoccupazione non delle elezioni ma di una crisi che colpirà misure per loro importanti. Un governo non si insedierà prima di dicembre: salterà tutto quello che abbiamo fatto, quindi reddito, quota 100...Stiamo parlando del futuro del nostro Paese". Così il capo politico dei Cinque Stelle, Luigi Di Maio, parlando all'assemblea dei parlamentari del Movimento.

sergio mattarella luigi di maio

GRILLO, SALVINI SCERIFFO IN FUGA

MOAVERO DI MAIO SALVINI CONTE MATTARELLA

VOLANO GLI AVVOLTOI

Lo sceriffo è in fuga dalla città, attraversa a gran velocità gli stati del sud accolto da un oceano di fischi. “Ma come scappi dal tuo dovere cercando rifugio qui… per chi ci hai preso sceriffo?”. Molti hanno addirittura disseppellito il vaffanculo in Sicilia, così, senza passare dal suo ufficio, è in corsa a chiedere mezzi all’ex cavaliere disarcionato (del porco non si butta via niente).

BEPPE GRILLO

Intanto volano degli avvoltoi di nuova generazione: gli avvoltoi persuasori. E’ una nuova specie di sciacallaggio: invece di aspettare la fine cercano di convincerti che è già avvenuta. Non sono elevati, non volano neppure. In realtà strisciano veloci fra gli scranni: ma è soltanto un’illusione, nient’altro che un’illusione dovuta alla calura. Quando queste defezioni e quelle allucinazioni saranno passate basta farsi trovare uniti e parlare unicamente con gente elevata e non in caduta libera.