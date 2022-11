I REPUBBLICANI RICONQUISTANO IL CONTROLLO DELLA CAMERA (MA CON UNA MAGGIORANZA RISICATA) - L'ATTENZIONE È ORA SULLE PROSSIME MOSSE DEL REPUBBLICANO KEVIN MCCARTHY CHE HA VINTO LA NOMINATION A SPEAKER DELLA CAMERA MA NON HA ANCORA I NUMERI PER ESSERE ELETTO - UNA DELLE PRIME MOSSE CHE LA NUOVA CAMERA A MAGGIORANZA REPUBBLICANA POTREBBE FARE È DISFARSI DELLA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULL’ASSALTO A CAPITOL HILL E APRIRE UN'INDAGINE SU JOE BIDEN E IL FIGLIO HUNTER

(ANSA) - I repubblicani riconquistano il controllo della Camera. E' quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Cnn. I repubblicani conquistano la Camera per la prima volta in quattro anni, consegnando al presidente Joe Biden un Congresso spaccato con il Senato ai democratici e la Camera ai conservatori. Secondo le proiezioni, comunque, la maggioranza dei repubblicani sarà esigua, la "minore in decenni", riporta Cnn.

L'attenzione è ora sulle prossime mosse della democratica Nancy Pelosi, e su quelle del repubblicano Kevin McCarthy che ha vinto la nomination a Speaker della Camera ma non ha ancora i numeri per essere eletto e dovrà lavorare nelle prossime settimane per conquistarli entro gennaio. Una delle prime mosse che la nuova Camera a maggioranza repubblicana potrebbe fare è disfarsi della commissione di inchiesta sul 6 gennaio.