IL REQUISITO MINIMO PER ENTRARE NELL’AMMINISTRAZIONE TRUMP: UN’ACCUSA DI STUPRO – NEL 2017 PETE HEGSETH, SEGRETARIO ALLA DIFESA IN PECTORE, È STATO COINVOLTO IN UN’INDAGINE SU UNA PRESUNTA AGGRESSIONE SESSUALE – BEN PIÙ GRAVI LE ACCUSE SU MATT GAETZ, POSSIBILE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA: IL CONGRESSO HA APERTO UN’INCHIESTA SUI SUOI RAPPORTI SESSUALI CON UNA RAGAZZA MINORENNE, MA LUI SI È DIMESSO PER EVITARE L’INDAGINE. E DA ATTORNEY GENERAL POTREBBE SUPERVISIONARE LO STESSO RAMO DEL GOVERNO CHE INDAGAVA SU DI LUI...

'HEGSETH FINÌ IN INDAGINE SU PRESUNTA AGGRESSIONE SESSUALE' +

pete hegseth

(ANSA) - Pete Hegseth, scelto da Trump come segretario alla Difesa, è stato coinvolto in un'indagine della polizia su una presunta aggressione sessuale avvenuta nel 2017: lo riporta la Cnn. Un portavoce del governo della città di Monterey, California, ha affermato che la polizia aveva indagato su "una presunta aggressione sessuale" che coinvolgeva Hegseth, conduttore di Fox News.

La presunta aggressione è avvenuta l'8 ottobre 2017, all'Hyatt Regency Monterey Hotel and Spa ed è stata denunciata quattro giorni dopo. "Il signor Hegseth ha negato con forza ogni accusa", ha affermato il direttore delle comunicazioni di Trump Steven Cheung.

UNA DONNA HA TESTIMONIATO ALLA COMMISSIONE ETICA DELLA CAMERA CHE GAETZ HA FATTO SESSO CON LEI QUANDO AVEVA 17 ANNI

Traduzione da https://abcnews.go.com/

MATT GAETZ A UN COMIZIO DI TRUMP IN CALIFORNIA

La donna che è stata al centro di un'indagine del Dipartimento di Giustizia durata anni sulle accuse di traffico sessuale nei confronti del deputato Matt Gaetz ha testimoniato alla Commissione etica della Camera che l'ex deputato della Florida ha avuto rapporti sessuali con lei quando aveva 17 anni.

Il presidente eletto Donald Trump ha annunciato mercoledì che Gaetz è stato scelto come procuratore generale, supervisionando lo stesso ramo del governo che in precedenza aveva condotto la propria indagine su di lui, conclusasi l'anno scorso senza che venissero mosse accuse.

matt gaetz e donald trump

Gaetz si è dimesso dall'incarico dopo l'annuncio di Trump. Le fonti hanno riferito che la commissione etica della Camera era nelle fasi finali dell'indagine e hanno aggiunto che la commissione si stava preparando a riunirsi questa settimana per decidere se pubblicare un rapporto finale sulla questione.

Durante l'estate, il Comitato etico della Camera ha citato in giudizio la donna al centro dell'indagine - che ora ha vent'anni - e lei si è sottoposta a diversi giorni di testimonianza in cui ha dichiarato che Gaetz ha fatto sesso con lei quando era minorenne al liceo, hanno detto fonti vicine all'indagine.

PETE HEGSETH

“Queste accuse sono inventate e costituirebbero una falsa testimonianza al Congresso”, ha dichiarato Gaetz in risposta alla notizia riportata da ABC News. “Questa calunnia, che segue un'indagine penale durata tre anni, dovrebbe essere considerata con grande scetticismo”.

Il Dipartimento di Giustizia ha trascorso anni a indagare sulle accuse contro Gaetz, comprese le accuse di ostruzione della giustizia, prima di informare Gaetz l'anno scorso che non avrebbe sporto denuncia.

Gaetz ha a lungo negato qualsiasi illecito legato alla ricerca del Dipartimento di giustizia. A settembre ha rilasciato una risposta dettagliata alle domande inviategli dalla Commissione etica della Camera, che sta indagando su presunti abusi sessuali e sull'uso di droghe illecite, ribadendo la sua negazione delle accuse.

pete hegseth

“La vostra corrispondenza del 4 settembre chiede se ho avuto rapporti sessuali con persone di età inferiore ai 18 anni. La risposta a questa domanda è inequivocabilmente NO. Potete applicare questa risposta a ogni versione di questa domanda, in ogni forum”, ha detto Gaetz in una dichiarazione pubblicata sul suo account di social media.

“Il testimone principale del Comitato, Joel Greenberg, è un bugiardo criminale che coinvolge altri nelle sue bugie... Greenberg è stato inizialmente incriminato per aver tentato di diffamare falsamente come pedofilo un insegnante di un liceo locale”, ha aggiunto Gaetz a proposito dell'ex esattore delle tasse della Contea di Seminole Joel Greenberg, che si è dichiarato colpevole di aver accusato falsamente di crimini sessuali un'insegnante che si era candidata contro di lui.

matt gaetz e la fidanzata ginger luckey 1

L'accusa della donna nei confronti di Gaetz è entrata a far parte dell'indagine in seguito alle affermazioni di Greenberg, un ex amico di Gaetz che sta attualmente scontando una pena detentiva di 11 anni dopo aver raggiunto un accordo con gli inquirenti nel maggio 2021 in cui si è dichiarato colpevole di molteplici reati federali, tra cui il traffico sessuale della donna quando era minorenne e l'averle presentato altri “uomini adulti” che hanno fatto sesso con lei quando era minorenne.

Secondo il patteggiamento di Greenberg, la donna, che ABC News non identifica, ha conosciuto Greenberg online nel 2017 e ha iniziato a incontrarlo in hotel e case nel Distretto Medio della Florida, dove lui “ha presentato la minore ad altri uomini adulti, che si sono impegnati in atti sessuali a pagamento con la Minore”, dicono i documenti del tribunale.

All'epoca, la minorenne “si pubblicizzava come adulta” sul sito web in cui aveva incontrato Greenberg - e secondo il suo accordo di patteggiamento, egli riconosce di aver “agito ignorando il fatto che la minorenne aveva meno di 18 anni quando ha compiuto atti sessuali a scopo di lucro” e di aver avuto una “ragionevole opportunità di osservare” che era minorenne.

matt gaetz 3

Nel corso dell'indagine, la Commissione etica della Camera ha intervistato almeno una mezza dozzina di donne che avrebbero partecipato a feste in cui era presente anche il deputato della Florida e che sarebbero state pagate da Greenberg, un tempo amico intimo di Gaetz, hanno riferito le fonti alla ABC News. Secondo le fonti, alcune delle testimoni erano state citate in giudizio dalla commissione, mentre altre hanno accettato di collaborare.

Il Comitato etico della Camera ha anche citato a testimoniare l'ex fidanzata di Gaetz, che si è sottoposta a un'intervista all'inizio dell'anno, secondo le fonti. L'ex fidanzata aveva già testimoniato di fronte a un gran giurì nell'ambito dell'inchiesta sul traffico sessuale, come aveva riferito in precedenza ABC News.

pete hegseth ainsley earhardt brian kilmeade

Gaetz ha a lungo negato tutte le accuse, compresa quella di aver pagato per il sesso, e in precedenza le ha respinte affermando che “qualcuno sta cercando di ricategorizzare la mia generosità verso le ex fidanzate come qualcosa di più disdicevole”.

All'inizio dell'anno la commissione ha richiesto al Dipartimento di Giustizia i documenti relativi alla sua indagine sul deputato della Florida, hanno detto le fonti. Non è chiaro se tali documenti siano stati consegnati.

mat gaetz

Tuttavia, la commissione ha ottenuto alcuni documenti di Venmo da Gaetz dopo aver inviato alla società un mandato di comparizione, hanno riferito le fonti alla ABC News. Durante l'indagine del Dipartimento di Giustizia su Gaetz, i resoconti pubblici, compresi quelli del Daily Beast, si sono concentrati in gran parte sui dati Venmo di Greenberg, che, secondo il suo accordo di patteggiamento, ha usato il suo conto per “pagare atti sessuali commerciali” con donne che ha presentato anche ad altri.

matt gaetz matt gaetz 19