18 ott 2024 15:32

DALLA RETE AL "MATERAZZO" – MENTRE LA MELONA SBATTE GLI OCCHIONI A GOOGLE, AMAZON, MICROSOFT ETC., PER ATTIRARE I LORO INVESTIMENTI MILIARDARI IN ITALIA, IL MINISTRO ADOLFO URSO AVREBBE PREPARATO UN EMENDAMENTO AL DECRETO CONCORRENZA (INDISPENSABILE PER ACCEDERE ALLA SETTIMA RATA DEL PNRR) PER IMPORRE AI GIGANTI DI INTERNET UNA TASSAZIONE PER L’UTILIZZO DELLA RETE – A BENEFICIARE DEL “CONTRIBUTO” PER L’UTILIZZO DELLE RETI (COMPRESO IL 5G) CHE METTONO A DISPOSIZIONE DELLE BIG TECH (ANCHE 5G), SAREBBERO LE TELCO, DA TIM A KKR-FIBERCOP….