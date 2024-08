LA RICONOSCETE DALLA MINI-GONNA DI PELLE UN PO’ FETISH? – È UNA POLITICA GIOVANE MA GIÀ MOLTO ESPERTA, CHE IN PASSATO HA FATTO PARLARE DI SÉ PER ALCUNE SERATE UN PO’ ALLEGROTTE – IL SUO SGUARDO ALGIDO HA FATTO INNAMORARE MIGLIAIA DI FOLLOWER, E I SUOI LOOK SEXY SCATENANO I PIPPAROLI: “SEI UN ESEMPIO MERAVIGLIOSO DI…”

Traduzione dell’articolo di Cherno Jobe per https://www.iltalehti.fi/

sanna marin al flow festival 5

L'ex primo ministro finlandese Sanna Marin ha pubblicato su Instagram i suoi momenti migliori del festival Flow del fine settimana scorso. Nella pubblicazione sono incluse foto con amici, immagini degli outfit, e video di balli e concerti.

Il primo giorno del Flow, ossia venerdì, Marin è stata vista con un abito bianco che aveva piccoli fori che lasciavano intravedere la pelle. L'abito traforato è visibile nella foto dell'outfit di Marin e in una foto con un'amica. Nella foto di gruppo, Marin indossa anche occhiali da sole neri e gioielli d'argento sia alle orecchie che al collo.

Il terzo outfit di Marin, ossia quello della domenica, era composto da una giacca e stivali in pelle nera e da un abito rosso acceso con uno spacco laterale. Le unghie e il rossetto dell'ex primo ministro erano dello stesso colore dell'abito.

sanna marin al flow festival 4

Marin posa in questo outfit con un bambino sotto un grande cartello del Flow. Ha anche pubblicato un video di ballo in cui riprende i piedi suoi e del bambino mentre ballano e saltano al ritmo di una canzone dance.

[…] Sebbene il festival Flow sia noto come un festival alla moda per socializzare, la line-up degli artisti è sempre di tale livello da interessare i suoi partecipanti. Così è stato anche per Marin, che ha incluso nel suo post video di esibizioni del DJ-produttore Fred Again e del gruppo rap Gasellit mentre eseguivano la canzone "Disko".

Il post ha attirato molta attenzione in breve tempo.

"In Finlandia abbiamo l'ex primo ministro più cool", scrive un follower con entusiasmo.

"Sei un esempio meraviglioso di politico e persona che gode della vita senza limiti", aggiunge un altro. "È fantastico vederti vivere la tua vita al massimo", chiosa un terzo.

sanna marin annuncia il divorzio

Gli stili festivalieri di Marin hanno già causato fenomeni virali in passato. Ad esempio, un paio di anni fa, lo stile di Marin al Ruisrock ha portato molti a copiare lo stile dell'ex primo ministro al Flow. Al Ruisrock, Marin indossava una camicia chiara, pantaloncini di jeans e una giacca in pelle nera.

Sanna Marin sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 4 sanna marin avvinghiata a uno sconosciuto in un club di helsinki 5 sanna marin al flow festival 1 SANNA MARIN SI DIFENDE DOPO IL VIDEO IN CUI BALLA sanna marin scatenata a un party con gli amici 3 SANNA MARIN MEME SANNA MARIN sanna marin mario draghi 2 sanna marin 5 sanna marin 11 sanna marin 3 sanna marin beccata in discoteca sanna marin 2 L INCONTRO TRA SANNA MARIN E MARIO DRAGHI VISTO DA OSHO sanna marin 6 sanna marin mario draghi 6 i piedi di sanna marin mario draghi saluta sanna marin al consiglio europeo sanna marin al flow festival 3 sanna marin sanna marin residenza del primo ministro a helsinki sanna marin scatenata a un party con gli amici 9 sanna marin scatenata a un party con gli amici 17 sanna marin scatenata a un party con gli amici 4 sanna marin sanna marin scatenata a un party con gli amici 15 sanna marin scatenata a un party con gli amici 1 SANNA MARIN AL FLOW FESTIVAL DI HELSINKI sanna marin scatenata a un party con gli amici 19 Sanna Marin 2 sanna marin scatenata a un party con gli amici 2 SANNA MARIN MEME sanna marin scatenata a un party con gli amici 14 SANNA MARIN AL CONSIGLIO EUROPEO riikka purra sanna marin petteri orpo sanna marin in discoteca summit della sinistra progressista a montreal trudeau sanna marin sanna marin al flow festival 2 sanna marin in discoteca matrimonio sanna marin markus raikkonen le amiche di sanna marin in topless