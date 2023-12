RICORDATE IL PUPILLO DI TRUMP, IL DEPUTATO REPUBBLICANO GEORGE SANTOS? ECCO È STATO CACCIATO DAL CONGRESSO E ORA VENDE, A 75 DOLLARI L'UNO, I SUOI VIDEO IN CUI SALUTA, FA GLI AUGURI E DEDICHE PERSONALIZZATE - LUI, PRINCIPE DEI CAZZARI, È STATO INCRIMINATO PER 23 REATI FEDERALI: È ACCUSATO DI AVER FALSIFICATO COMPLETAMENTE IL SUO CURRICULUM E DI AVER USATO A SCOPO PERSONALE I FONDI DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

george santos

(AGI) - La Camera del Congresso americano ha espulso in maniera definitiva George Santos, 35 anni, il rappresentante Repubblicano eletto a novembre di un anno fa a New York e risultato un bugiardo seriale. Santos è stato incriminato per 23 reati federali: è accusato, tra l'altro, di aver falsificato completamente il suo curriculum e usato a scopo personale i fondi raccolti per la campagna elettorale.

La risoluzione è stata approvata con 311 voti a favore e 114 contrari. Ai Democratici si sono uniti 105 Repubblicani, decisi a espellere il loro collega di partito.

george santos

Nel corso della sua breve carriera politica Santos aveva millantato di avere parenti sopravvissuti all'Olocausto e raccontato falsamente che la madre era morta nell'attentato dell'11 Settembre. Santos è la prima persona a essere espulsa dalla Camera senza essere stata prima condannata per un reato federale.

USA DEPUTATO TRUFFATORE SANTOS ORA VENDE SUOI VIDEO A PAGAMENTO

(ANSA) - George Santos non ha perso tempo a cercare una nuova fonte di entrate da quando è stato espulso dal Congresso venerdì per le sue numerose truffe e menzogne: il controverso esponente repubblicano ha aggiunto il suo nome e la sua disponibilità come "ex icona parlamentare" al sito Cameo, un sito che dà accesso a migliaia di celebrità per richiedere a pagamento "un videomessaggio personalizzato per ogni occasione", dai compleanni ai matrimoni. Partito da 75 dollari a video, ora e' salito a 150. E le richieste, purtroppo, non mancano.

