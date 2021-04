9 apr 2021 15:45

RICORDATE QUANDO BERLUSCONI DICEVA “I GRILLINI A MEDIASET PULIREBBERO I CESSI”? ACQUA PASSATA - CONTE HA RICEVUTO LA TELEFONATA DEL CAV CHE HA ESPRESSO APPREZZAMENTO PER IL PROGETTO DI “GIUSEPPI” DI TRASFORMARE IL MOVIMENTO IN UNA FORMAZIONE DI CENTRO-TAVOLA (CHISSA' COSA PENSANO AL "FATTO" PER LE LUSINGHE DEL "CAIMANO" A CONTE...)