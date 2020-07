7 lug 2020 10:40

RICORDATE I RUMORS SULLA MORTE DI KIM JONG-UN? QUELLI SONO PIÙ VIVI CHE MAI! SECONDO IL SITO ''VIA DELLA CINA'', IL LEADER NORDCOREANO È SPIRATO AD APRILE, QUANDO USCIRONO LE INDISCREZIONI SU ''CNN'' E MEDIA AUTOREVOLI. I VIDEO E LE FOTO PUBBLICATI NEI GIORNI SEGUENTI PER DIMOSTRARE LA SUA BUONA SALUTE SAREBBBERO VECCHI O RITOCCATI, E DA ALLORA NON SI È MAI PIÙ SENTITO UN AUDIO IN PRESA DIRETTA - IL POTERE SAREBBE IN MANO ALLA CINA, CON LA SORELLA AL COMANDO. PER QUESTO SAREBBERO LETTERALMENTE SALTATI IN ARIA I RAPPORTI CON COREA DEL SUD E USA