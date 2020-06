3 giu 2020 12:55

RICORDATI CHE DEVI MORIRE (SENNÒ CI PENSA BOLSONARO) - ''MI DISPIACE PER LE VITTIME DI CORONAVIRUS, MA MORIREMO TUTTI''. COSÌ HA RISPOSTO IL PRESIDENTE BRASILIANO A CHI CHIEDEVA ''UNA PAROLA DI CONFORTO PER LE PERSONE IN LUTTO'' - IL BRASILE HA REGISTRATO IL NUOVO RECORD DI VITTIME DI COVID-19: 1.262 NELLE ULTIME 24 ORE, CHE PORTANO IL BILANCIO TOTALE A 31.199